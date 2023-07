"Con Feijóo como presidente vamos a conseguir la Zona de Especial Singularidad para el Campo de Gibraltar"

El candidato del PP al Senado por Cádiz y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha contestado en la redacción de Europa Sur a las preguntas de nuestros lectores a través de un encuentro digital previo a las elecciones generales del próximo domingo, 23-J.

Estas son las respuestas que ha dado a una selección de cuestiones realizada por esta redacción, ante la imposibilidad de hacerlo a todas por razones de tiempo y espacio. Nuestro agradecimiento a todos aquellos que han participado.

-Con el acuerdo con Juan Franco para la Diputación y la Mancomunidad, si además se gana el Gobierno del Estado... ¿Vendrá algo para Algeciras? El precio puesto por el de La Línea es muy grande. ¿Habrá dinero para todos si además promete bajar impuestos?

-Que a nadie le quepa la menor duda de que en todas las puertas detrás de las cuáles haya algo que pueda ser bueno para Algeciras, allí estaremos llamando sin descanso. Los pactos de gobernabilidad se alcanzan para mejorar la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía, desde el punto de vista de la prioridad de los proyectos y la importancia de los mismos. Y en el tema de los impuestos, puedo hablar en el caso de Algeciras, en el ámbito municipal, que nada tiene que ver con la Mancomunidad de Municipios.

Todos los municipios del Campo de Gibraltar, los ocho sin excepción, se verán beneficiados a través de la gestión del nuevo equipo de Gobierno comarcal. Ese es el compromiso al que se ha llegado tanto en las negociaciones previas como a la hora de comenzar a gestionar una vez que se tome posesión.

"La prioridad más absoluta son esos 14.000 trabajadores españoles que cruzan la frontera a diario para ganarse el sustento"

-¿Cree que si gana el PP-Vox se cerrará la Verja de Gibraltar? ¿Qué haría para evitar que 14.000 trabajadores perdiesen sus trabajos en Gibraltar?

-El Partido Popular jamás ha pedido que se cierre la Verja de Gibraltar, y lo que digan otros es cuestión de ellos. Lo que seguiremos reclamando es que la comarca se convierta en una zona de prosperidad compartida de la que todos nos beneficiemos, pero en condiciones de igualdad para todos, y no que se beneficie un territorio en detrimento, por ejemplo, del Puerto de Algeciras. Lo que hay que dejar claro es que la prioridad más absoluta son esos 14.000 trabajadores españoles que cruzan la frontera a diario para ganarse el sustento. Las personas están por encima de todo y así seguirá siendo.

-¿Va a construir viviendas sociales para jóvenes, divorciadas, etc si llega al Gobierno? Recordar que lleva usted 12 años de alcalde y otros tantos entre Senado y Congreso y no se ha construido ni una sola vivienda social en Algeciras.

-Para todos quienes ejercemos la política, el acceso a la vivienda es un aspecto fundamental, aunque bien es cierto que los ayuntamientos estamos absolutamente limitados en este sentido. Sí puedo decirle que como alcalde hemos mejorado sustancialmente uno de los grandes proyectos urbanísticos de la ciudad, como es el desarrollo del Cortijo San Bernabé, donde se prevé la construcción de 2.000 viviendas, algunas de las cuáles tendrán carácter social.

También es necesario recordar que en la Delegación de Vivienda del Ayuntamiento de Algeciras, ubicada en el edificio del antiguo Hospital Militar, funciona el Registro de Demandantes de Viviendas, en el que aquellos ciudadanos que quieran optar a una promoción de carácter social pueden inscribirse.

-¿Por qué hay tan pocas plazas y tan pocas opciones en la FP de Algeciras? ¿Se debe a la privatización emprendida por su Gobierno en la Junta de Andalucía?

-No estoy de acuerdo con esta afirmación. Para nosotros la educación y la formación son herramientas fundamentales para el desarrollo de nuestra tierra a través de la preparación de los jóvenes, que han de afrontar los retos de un futuro cada vez más cercano.

Apostamos, y lo seguimos haciendo, por una formación acorde con las necesidades laborales de nuestra zona, que en muchos aspectos están relacionados con la operativa portuaria, la logística, el comercio exterior y las nuevas tecnologías. Y como ejemplo del compromiso de la Junta de Andalucía con Algeciras en este sentido, basta recordar que nuestra ciudad ha sido elegida como una de las cinco ciudades de toda la comunidad autónoma donde se desarrollará el proyecto formativo G5, al objeto de facilitar a los participantes en estos cursos el acceso a puestos de trabajo relacionados con tecnologías demandadas y de gran proyección de futuro, caso de la realidad virtual aumentada, Big Data, ciudades inteligentes, inteligencia artificial o el Internet de las Cosas.

"Desde la llegada de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta de Andalucía, la sanidad pública en Algeciras ha mejorado de manera sustancial"

-¿Cómo se puede votar en contra de la subida de las pensiones o el salario mínimo y que no le pase factura en las elecciones municipales? ¿Existe clientelismo en Algeciras con el PP?

-El Partido Popular, no solo en Algeciras, sino a nivel nacional, en todos y cada uno de los rincones de nuestro país, lo único que quiere es el bienestar del conjunto de la ciudadanía, a pesar de que algunos intentar convertir en verdades mentiras repetidas como si fueran mantras. Lo que no se puede hacer es querer gobernar a base de presiones de los presuntos “aliados”, y responsabilizarnos de no bailar al son que ellos tocan. Los mayores, los trabajadores, se merecen que sus condiciones sean mejoradas de manera constante, pero siempre teniendo los pies en el suelo.

Y en relación al presunto “clientelismo” con el PP en Algeciras, si se analizan los resultados de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, se ven las subidas en número de votos y el aumento de concejales que ha obtenido el Partido Popular, lo único que se puede deducir es que los algecireños se sienten satisfechos con la gestión realizada a lo largo de los últimos años y quieren que la ciudad continúe mejorando.

-Si gana Feijóo, ¿dejará usted de solicitar mejoras para Algeciras y el Campo de Gibraltar? Porque ha sido llegar su partido a la Junta y olvidarse de lo mal que está la sanidad pública en Algeciras y las interminables listas de espera. Año y medio en mi caso.

-Lamento su caso particular, pero lo que no se puede olvidar es que desde la llegada de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta de Andalucía, la sanidad pública en Algeciras ha mejorado de manera sustancial. Ahí están las mejores continuadas que están siendo ejecutadas en el hospital Punta de Europa; la construcción del centro de salud de La Bajadilla, que será el más moderno de su clase en toda la comunidad autónomas; las obras de adecuación del Módulo de Salud de El Cobre; los nuevos consultorios previstos para Pelayo y San Bernabé, por citar solo algunos ejemplos.

Es verdad que hemos de seguir mejorando, pero nadie puede dudar de que este alcalde, y en el caso de que el próximo domingo vuelva a obtener la confianza de los ciudadanos para ser senador del Reino de España, seguiré reclamando donde corresponda para avanzar no solo en materia de salud pública, sino en todo lo que suponga avanzar en la mejora de la calidad de vida de nuestros conciudadanos.

-¿No cree que es una buena idea que el Estado aporte sus propiedades ociosas para construir vivienda social como propone Pedro Sánchez?

-Todo lo que represente facilitar el acceso a la vivienda a través de la puesta en marcha de iniciativas públicas es importante, y deben ser estudiadas en profundidad para conocer su viabilidad.

"Reclamamos unas conexiones ferroviarias dignas para nuestra tierra. Las obras que se han ejecutado siempre han sido impulsadas por el Partido Popular"

-La trayectoria dice que el PP no suele revalorizar las pensionistas, sino que o las sube por debajo de IPC o cuando las revaloriza es apenas un 0,25. ¿Qué mensaje de cambio les puede dar los pensionistas que han visto revalorizadas sus pensiones un 8,5% con Pedro Sánchez?

-Para Alberto Núñez Feijóo el cuidado, apoyo y compromiso con los mayores es inquebrantable. Ayer mismo, el portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, nos acompañó en un acto en Algeciras para explicar todas las medidas que se tomarán con un nuevo gobierno popular para mejorar la calidad de vida de los mayores en España, todas esas persona que han dado tanto por nuestro país. De hecho, el PP siempre subió las pensiones en la medida que las circunstancias lo permitieron.

-¿Qué le puede prometer a los 15.000 españoles, que son vecinos campogibraltareños, que trabajan cada día en Gibraltar cuando Feijóo pone solo por delante discutir la soberanía?

-Insisto en la respuesta anterior a una pregunta similar. Para nosotros, y me refiero al Partido Popular, lo más importante son los miles de trabajadores transfronterizos que cada día llegan a la colonia británica para ganarse el pan. Queremos que mejoren sus status a través del máximo aprovechamiento del Brexit, que ha de ser visto como una oportunidad de avance para todos, no como un problema para nadie.

-¿Tiene previsto contratar a Laura Ruiz como personal de confianza en el Ayuntamiento?

(Nota de la redacción: pregunta sin respuesta).

-¿Por qué no pone suficiente empeño el Ayuntamiento en que se concluya con la obra del edificio casa Millán en la Plaza Alta? Se demolió y la fachada se encuentra sostenida con andamios desde hace ya algunos años. Pareciera que se está especulando y se está permitiendo.

(Nota de la redacción: pregunta sin respuesta).

-¿Qué partido ha invertido más en la mejora del tren, el PP o el PSOE? Por lo que sé, han sido los gobiernos socialistas,¿ no?

-Hay que revisar los Presupuestos Generales del Estado para comprobar que todo lo que ha prometido el PSOE para mejorar la línea férrea entre Algeciras y Bobadilla no se ha cumplido, y por eso, los dirigentes socialistas mantienen un silencio absoluto cada vez que reclamamos unas conexiones ferroviarias dignas para nuestra tierra, porque carecen de argumentos reales para defenderse. Las obras que se han ejecutado siempre han sido impulsadas por el Partido Popular.

"El ornato y el adecentamiento de zonas urbanas es una tarea muy importante para un equipo de Gobierno y para nosotros lo es"

-Señor alcalde, dos preguntas: ¿Cree que podría llevarse a cabo la construcción de tres carriles desde la obra nueva de Sotorrebolo hasta la altura de San Roque en la próxima legislatura?esto es una necesidad básica para el Campo de Gibraltar. ¿Cree usted que al fin nuestra comarca será declarada Zona Especial Singularidad?

-En relación al tema del tercer carril, estoy completamente a favor de la construcción de un tercer carril en la A-7, que vendría a solucionar muchos de los problemas de congestión del tráfico de vehículos que se registran actualmente. Ésta está siendo una de las reclamaciones que mantengo a lo largo de la campaña electoral y sobre la que seguiré trabajando si el domingo los campogibraltareños y los gaditanos siguen depositando su confianza en mí, pudiendo así mejorar las infraestructuras, como hemos conseguido hacer con el acceso sur a Algeciras.

Y sobre la Zona de Especial Singularidad para el Campo de Gibraltar, decirle que estoy plenamente convencido de que con Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno de España, lo vamos a conseguir, porque es de justicia para quienes conforman las plantillas de la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Vigilancia Aduanera, funcionarios de Prisiones y jueces y fiscales. Aquí se trabaja más que en cualquier otra zona de España, y en ocasiones, por desgracia, con mayores riesgos, por lo que esta consideración está más que justificada.

-El hacer una ciudad más agradable visualmente no es una tema menor y hay algunos detalles ornamentales que influyen bastante en el impacto visual de los ciudadanos. Por ejemplo los quioscos oxidados de la desembocadura del rio de la miel parece mas bien provocar al individuo que invitarles a comprar. Hay otros.

-Estoy plenamente de acuerdo con usted en que el ornato y el adecentamiento de zonas urbanas es una tarea muy importante para un equipo de Gobierno, y para nosotros lo es. También es cierto que complacer a todo el mundo es tarea casi imposible, pero en concreto, en la zona a la que usted hace referencia, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria hemos trabajado, y lo seguimos haciendo, para mejorar cada vez más su imagen. Agradezco su comentario y tomo nota de él.

"Conseguir ser provincia implicaría, además de celebrar un referéndum que debería ser autorizado por el Gobierno central, modificar la Constitución española"

-Yo siempre pensé que Algeciras debía tener un régimen especial para poder competir con Gibraltar y Ceuta. ¿No cree usted que debería exigir ese régimen fiscal para Algeciras, igual que hace Juan Franco, o pedir una provincia propia para el Campo de Gibraltar?

-Siempre hay que tener los pies en suelo y reivindicar o exigir lo que es factible de conseguir, como la zona de prosperidad compartida. Muchos han sido los intentos a lo largo del tiempo por conseguir tanto un régimen especial fiscal como la novena provincia para el Campo de Gibraltar, pero todos ellos han chocado frontalmente con el ordenamiento jurídico. Por ejemplo; conseguir ser provincia implicaría, además de celebrar un referéndum que debería ser autorizado por el Gobierno central, modificar la Constitución española. Soy partidario de reclamar hasta quedarnos sin voz, porque hablamos de una de las ciudades y una de las comarcas más pujantes de todo el territorio nacional, pero siempre sabiendo lo que se hace.

-Como usted bien sabe y lleva tiempo reivindicando, tenemos un tren y una carretera hacia Tarifa tercermundistas. (…) ¿Qué compromisos con Algeciras podemos esperar en cuanto a inversiones? ¿Existe voluntad por parte del PP de priorizar a nuestra ciudad?

-Estoy plenamente convencido de que con Alberto Núñez Feijóo en la presidencia del Gobierno de la Nación, Algeciras y el Campo de Gibraltar recibirán el impulso que tanto necesitan. Es cierto que lo queremos todo y ya, y eso además, de no poder ser, es imposible, porque para poder ejecutar cualquier proyecto de envergadura, los trámites se alargan durante demasiado tiempo, pero Alberto es buen conocedor de las particularidades, necesidades y potencialidades de nuestra zona, por lo que creo que, en el apartado concreto de las tan necesarias infraestructuras de comunicaciones, y que tanta falta hacen a nuestro puerto y a nuestras industrias, vamos a poder contar con su respaldo.

-¿Qué cantidad del presupuesto se dedica a gastos de personal? ¿Cuál es el porcentaje de absentismo?

-(Nota de la redacción: pregunta sin respuesta).

"Tenemos censados ciudadanos de hasta 115 nacionalidades, que según algunas ONG llegan a las 129. Nuestro objetivo es que continuemos siendo una ciudad de convivencia, sin tensiones ni enfrentamientos"

-¿Cuántas propuestas ha presentado en relación a Algeciras y el Campo de Gibraltar como senador? ¿Y cuál es su sueldo? Gracias.

-En todas las iniciativas que hago como senador por la provincia de Cádiz, siempre tengo pendiente a Algeciras y al Campo de Gibraltar. Han sido más de 600 preguntas escritas, 4 preguntas orales en el Pleno de Senado, 11 solicitudes de informes al amparo del artículo 202 del Reglamento del Senado, 1 proposición no de ley de Grupos Parlamentario en el Senado, 2 mociones en Comisión, 1 moción en Pleno, 1 proposición no de ley en Comisiones Mixtas, así como casi una veintena de comparecencias de autoridades y funcionarios en alguna Comisión o Pleno, a pesar de haber solicitado más de 30 solicitudes de comparecencia del Defensor del Pueblo en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo.

En todas ellas, el Campo de Gibraltar y Algeciras han tenido un lugar importante, ya que es la única oportunidad para que esta ciudad y esta comarca pueda avanzar, teniendo un representante en la Cámara Alta o en la Cámara baja.

Desde que tomé posesión como senador, no cobro sueldo del Ayuntamiento de Algeciras, y el sueldo de los senadores es público, por lo que cualquier persona puede consultarlo a través del portal de Transparencia del Senado de España.

-Estimado sr. alcalde. ¿Cuáles son los planes de su Gobierno en relación a la concentración de personas de origen foráneo en ciertas zonas de la ciudad de Algeciras? ¿Tienen previsto hacerlas accesibles y atractivas para la habitabilidad del resto de ciudadanos de Algeciras y campogibraltareños que quieran instalarse?

-Algeciras ha sido y es un ejemplo a nivel nacional e internacional de convivencia pacífica entre personas de distintos países y de diferentes religiones. Tenemos censados ciudadanos de hasta 115 nacionalidades, que según algunas ONG llegan a las 129. Nuestro objetivo es que continuemos siendo una ciudad de convivencia, sin tensiones ni enfrentamientos.

Nosotros no hacemos distinciones entre zonas de la ciudad, porque supone colocar etiquetas que no se corresponden con la realidad y, de hecho, si usted se refiere a sectores del término municipal como pueden ser el Barrio de la Caridad o la parte sur, llevamos años trabajando, a base de inversiones procedentes en su mayoría de los Fondos Europeos, para mejorarlas no solo en el plano urbanístico, que es importante, sino también en el aspecto social, que es fundamental.

Gracias a todos y un saludo cordial.