Interior asegura que el control de paso desde Gibraltar a España "cumple la legislación" y niega problemas de seguridad

El Ministerio del Interior asegura que el control del tránsito de los ciudadanos de Gibraltar hacia España a través de la Verja "cumple la legislación" y niega problemas de seguridad vinculados al hecho de que los llanitos no estén obligados a presentar su pasaporte en ese punto, a fin de identificarles y conocer el propósito de su visita, tal cual ocurre en el resto de fronteras exteriores de la Unión Europea (UE).

Así lo ha expresado el departamento del ministro Fernando Grande-Marlaska en respuesta a una petición de información a El Correo Gallego. "Confirmamos que la situación en la frontera cumple la legislación y no se está produciendo ningún problema de seguridad", manifestó el departamento de prensa de Interior a ese diario.

La contestación del ministerio es consecuencia de la denuncia presentada el pasado día 22 por el inspector jefe al mando de dicho puesto ante los Juzgados de La Línea de la Concepción , adelantada por Europa Sur, en la que apunta que no pedir el pasaporte a los ciudadanos extracomunitarios vulnera el Código de Fronteras Schengen y supone la comisión de un supuesto delito de prevaricación.

El responsable policial envió los días 13, 20 y 27 de septiembre y 4 de octubre pasados cuatro escritos a sus superiores de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras donde les reclamaba la “legislación que justifique el proceder con los gibraltareños y, caso de no encontrarse, se den instrucciones firmadas y por escrito en las que se exponga el celo y la ponderación con los que ha de aplicarse el Código de Fronteras Schengen a los referidos ciudadanos de terceros estados”. A día de hoy, esos escritos siguen sin respuesta.

A juicio del inspector jefe, esta dinámica provoca un riesgo para la seguridad de los 27 ya que España, como garante de las fronteras de la UE, no controla ni la identidad de las personas que acceden a territorio Schengen, ni su tiempo de estancia en la UE ni los motivos de su visita.

Los intentos de Europa Sur por conocer la versión de Interior para conocer la existencia de un posible acuerdo entre España, Reino Unido y Gibraltar que derive en un control laxo de seguridad en la Verja han sido infructuosos.

Responsabilidades penales

El fondo de la cuestión son las responsabilidades, incluidas las de carácter penal, que los policías responsables del control de los pasaportes en la Verja pueden afrontar por no llevar a cabo sus funciones de acuerdo a lo estipulado en dos artículos del Código de Fronteras Schengen: el 6, sobre las condiciones de entrada para los nacionales de terceros países, y el 11, relativo al sellado de los documentos de viaje.

Por el momento, las instrucciones recibidas por los agentes destinados ese punto crítico para que hagan una excepción en la aplicación del citado código y faciliten un paso fluido han sido solo verbales, ninguna por escrito, como se deduce de la insistencia al respecto que pone en sus misivas el jefe del puesto fronterizo linense.

“En lo referente a estos artículos (el 6 y el 11 del Código de Fronteras) en este Puesto Fronterizo de La Línea de la Concepción se vienen realizando prácticas contrarias a la normativa, como es no solicitar los requisitos de entrada a aquellos ciudadanos británicos originarios de Gibraltar, ciudadanos a todos los efectos de terceros estados y que habrían de cumplir todos los requisitos expuestos en el artículo 6 para autorizárseles la entrada”, exponía el responsable policial en el primero de los escritos citados.

En esa misma línea, añadía: “Además de no solicitárseles los requisitos de entrada [tener un pasaporte, justificar el propósito y las condiciones de la estancia, disponer de medios económicos y no haber estado en el espacio Schengen durante más de 90 días en cualquier período de 180 días], lo que complicaría a muchos llanitos disfrutar de sus segundas residencias en España, no se realiza el sellado sistemático de los mismos pese a tratarse de nacionales de terceros países que no necesitan visado”.