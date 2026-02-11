Los institutos de Jimena y San Martín del Tesorillo acumulan una semana sin clase por los efectos de las borrascas

Los efectos de las borrascas Leonardo y Marta siguen haciéndose notar en los institutos IES Hozgarganta en Jimena de la Frontera y IES Azahar en San Martín del Tesorillo, que suman más de una semana sin activdad presencial. Las clases presenciales se suspendieron en ambos centros el miércoles desde el pasado miércoles 4 de febrero por el aviso naranja por precipitaciones y seguirán cerrados este jueves debido a los desperfectos causados por las lluvias.

El IES Hozgarganta presenta goteras, filtraciones de agua y desprendimientos del techo en varias aulas, mientras que el IES Azahar quedó afectado por las inundaciones que afectaron a San Martín del Tesorillo, lo que impide reanudar la actividad en ambos centros de forma segura. Por ello, los alumnos continúan con clases telemáticas, al igual que otros 16 centros de Cádiz, Sevilla, Granada y Jaén, que también se han visto obligados a suspender la presencialidad por inundaciones, daños en instalaciones o cortes de carreteras.

En Cádiz, además de Jimena y Tesorillo, los municipios de Grazalema y Torre Alháquime mantienen suspensión de clases. En toda Andalucía, 25 rutas de transporte escolar han quedado interrumpidas por problemas de acceso, mientras la Consejería de Educación evalúa la seguridad de los centros para poder reanudar la actividad presencial.