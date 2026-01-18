De instantáneas.

Resulta agradable al sentido de la vista, casi tanto como encontrarte un oasis en el desierto, que en un lugar como el Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras se pueda disfrutar de la exposición fotográfica No más voces silenciadas. Se trata de un diario visual de la fotógrafa Laura Soler, cuyas obras cuelgan en sus pasillos rompiendo la rutina de estos espacios. Su trabajo denuncia el abuso sexual infantil, lacra que por desgracia sigue latente, y está auspiciada por las asociaciones culturales Lulacris y Sirimusa, con el respaldo de la Comisión de Humanización del Área Sanitaria del Campo de Gibraltar Oeste y el apoyo de varias entidades locales, entre ellas este periódico. He de confesar que me ha emocionado contemplar las fotografías y me han hecho reflexionar. El mensaje de la artista me ha calado hasta los huesos; la flecha dio en la diana. Como bien dijo el maestro Peter Lindbergh: "Sé atrevido, sé diferente, sé poco práctico, sé cualquier cosa que asegure tu objetivo y tu visión imaginativa frente a los jugadores seguros, las criaturas comunes, los esclavos de lo ordinario”.

La fotografía es eso.