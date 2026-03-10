Incautadas en Algeciras 47.500 cajetillas de tabaco de contrabando de Marruecos

La Guardia Civil y Aduanas se han incautado en el Puerto de Algeciras de 47.500 cajetillas de tabaco de contrabando y han detenido al conductor del camión que transportaba la mercancía -procedente de Marruecos-, valorada en 248.750 euros, informa la Comandancia de la Benemérita en un comunicado.

La actuación fue llevada a cabo el pasado 20 de febrero por la Unidad de Análisis de riesgo (ULAR), compuesta por Guardias Civiles de la Compañía de Fiscal y Fronteras y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en la zona habilitada para la inspección de los vehículos que llegan a Algeciras procedentes de los muelles de Tánger-Med.

La actitud del conductor provocó las sospechas de los agentes encargados de la inspección de vehículos que llegan al puerto, por lo que procedieron a realizar un reconocimiento más exhaustivo de la carga que llevaba.

Tras llevar abrir el remolque del camión, los agentes comprobaron que transportaba numerosas cajas de tabaco de contrabando de diferentes marcas. Una vez extraídas se contaron: 47.500 cajetillas, con un valor en el mercado de 248.750 euros.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, como presunto autor de un delito de contrabando, junto con el tabaco intervenido.