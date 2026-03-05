El Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar colabora con la asociación ‘Por una sonrisa’ en la atención integral de niños con cáncer y sus familias

El Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar ha refrendado su compromiso con la atención integral de los niños con cáncer y sus familias en el conjunto de la provincia de Cádiz a través de la firma de un convenio con la Asociación de amigos reunidos para conseguir una sonrisa (conocida popularmente como ‘Por una sonrisa’).

En virtud de dicho acuerdo, que cuenta con el apoyo de la Fundación Quirónsalud, la asociación ‘Por una sonrisa’ podrá desarrollar un proyecto que combina el acompañamiento emocional, educativo y psicosocial de los menores y sus familiares a través de los programas ‘Magic-Teachers’ y ‘Mi hijx tiene cáncer, ¿qué hago?’.

En concreto, el programa de atención educativa ‘Magic Teachers’ pretende que los alumnos con cáncer no pierdan el ritmo del programa de estudios de sus respectivos centros tras las largas estancias hospitalarias y tratamiento domiciliario. La iniciativa incluye acciones tutoriales de planificación y organización de estudios, una labor de sensibilización en centros educativos para la adaptación del currículum escolar, la coordinación con tutores escolares, clases particulares online de refuerzo educativo y acciones dirigidas a favorecer la implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos.

Por otra parte, el programa de atención psicooncológica ‘Mi hijx tiene cáncer, ¿qué hago?’ agrega al proyecto el trabajo de impacto del diagnóstico de cáncer en las familias y acompañamiento en el proceso de asimilación de las circunstancias. Se trata, en suma, de “abordar las emociones que surgen cuando el proceso avanza y la necesidad de adaptación se hace imprescindible”, comenta la presidenta de Por una sonrisa, Eva Ledesma.

Por su parte, el gerente del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, Rafael García Meléndez, ha subrayado que iniciativas como esta “refuerzan y consolidan nuestro compromiso como hospital con las asociaciones de pacientes, con las que guardamos una estrecha colaboración durante todo el año con numerosas iniciativas en el marco de nuestra responsabilidad social corporativa”.