"Hay jóvenes que en el narcotráfico encuentran dinero muy fácil"

Cádiz/No llevaba ni apenas unas horas en su nuevo cargo cuando dos guardias civiles fueron asesinados en el muelle de Barbate, tras un ataque de narcotraficantes. Blanca Flores, una militante socialista muy presente en la vida cultural gaditana, entraba de lleno, y de forma tan trágica, en la vida política más dura. Ahora, se asoma al balcón de su despacho (provisional, pendiente de que se ejecuten las obras de la nueva sede de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, que ella preside), atendiendo a las “órdenes” de Julio González, y menciona que “muchos de los que aquí vienen piden hacerse una foto con la Puerta de Tierra al fondo”. Un momento de relajo en jornadas de trabajo siempre intensas.

Pregunta.–¿El Gobierno central está al día de nuestros problemas como provincia?

Respuesta.–A pesar de la singularidad de esta provincia, los tiempos han cambiado y la rapidez de las comunicaciones facilita el trabajo de trasladar nuestras necesidades. A nivel de Gobierno, pienso que el equipo de Pedro Sánchez tiene bastante conocimiento de nuestra realidad. María Jesús Montero (vicepresidenta primera) es una gran conocedora de la provincia, lo que es un punto fuerte para nosotros.

P.–Al poco de acceder a su cargo fueron asesinados dos guardias civiles en el muelle de Barbate.

R.–Fue terriblemente duro. Espero que no haya algo más duro que esto, ocurrido a los dos días de haber llegado al cargo. Sucesos de esta índole hacen abrir los ojos y constatar la gran responsabilidad que se tiene hacia la sociedad. Y, a la vez, constatar la gran profesionalidad de todas las fuerzas de seguridad del Estado que ejercen una misión muy difícil en Cádiz.

P.–Una provincia que tiene la droga como una lacra que afecta a su vida diaria.

R.–Pero no es un problema exclusivo de Cádiz. Es una cuestión que tiene carácter internacional. Aquí la cuestión es que la provincia tiene una posición estratégica que propicia que el narcotráfico sea algo casi inevitable. El Plan Especial del Campo de Gibraltar se ha extendido a las seis provincias andaluzas con costa. La llegada de la droga por vía marítima también se está dando en Portugal y hasta en Murcia, y por supuesto en los grandes puertos de Europa. La presión policial que se mantiene activa en la provincia de Cádiz contra los grupos de narcos ha llevado a que algunos de estos busquen otras entradas al país. Y junto a ello, el narco ha ido evolucionando en su forma de actuar y utilizando cada vez más armamento más sofisticado.

P.–¿Y las fuerzas de seguridad del Estado están bien preparadas, en cuanto a materiales, para hacer frente a estos narcos?

R.–Todos los catálogos (de equipamientos y material) están cubiertos casi al cien por cien de cobertura, e incluso contamos con alguna patrullera más. En este tiempo se ha invertido en recursos humanos y materiales. Al Gobierno le preocupa la construcción de narcolanchas. En España este modelo de lanchas (antes de ser utilizadas por los narcos) está prohibida pero no pasa lo mismo en Portugal, donde sí se fabrican. A la hora de luchar contra estos medios, el camino es desarrollar operativos (de las fuerzas de seguridad de seguridad) que culminen con la detención de los narcos, como ya está pasando. Junto a ello, es evidente la necesidad de contar con el apoyo de toda la sociedad. Mientras haya consumidores, el negocio de la droga va a seguir en pie, aunque los culpables sean los narcos.

P.–Pero junto a los medios policiales, es muy importan la mejora de la economía, del empleo, de la formación de las zonas más afectadas por esta lacra. Sacar a los jóvenes de la calle y de estas redes.

R.–La desgracia es que tenemos a generaciones que en el narcotráfico encuentran un dinero fácil de conseguir. Y hasta que no haya conciencia de su gravedad será difícil dar un vuelco a la situación. Todo el trabajo que se haga en materia de vivienda, de empleo, de educación, será muy importante y complementará el que se realiza desde la Guardia Civil y la Policía Nacional.

P.–En su inicio como subdelegada usted dejaba claro que sus disposición era la de estar abierta al diálogo con todas las administraciones. ¿Hay alguna que se le haya atragantado?

R.–No, ninguna. En principio he encontrado en todas bastante colaboración. Como ejemplo, se gestionó muy bien con el Ayuntamiento de Cádiz la obras que se hizo en el puente Carranza, y que obligó a su cierre durante varias semanas sin apenas incidencia en el tráfico de la ciudad. Por el contrario, sí he notado una falta de lealtad con el Gobierno de España durante la presentación de la integración del muelle con la ciudad, en un acto en el que estuvieron presentes el Ayuntamiento de Cádiz, la Junta y la Autoridad Portuaria. No se contó ni con la Subdelegación ni con Puertos del Estado, lo que me sorprendió.

P.–Y con el PSOE ¿cómo está? (su nombramiento cogió por sorpresa a algunas de las familias del socialismo gaditano, que tenían a otra candidata para el cargo de subdelegada).

R.–Bien, bien, me siento muy respaldada por todo el partido. El PSOE es una formación con vocación de gobierno y siempre cerramos filas en torno a quien en cada momento está al frente de una administración. Yo visito muchos ayuntamientos de la provincia y siempre he sido bien recibida por las autoridades de cada municipio.

P.–¿Cree que el Gobierno de Pedro Sánchez responde a las necesidades que tiene la provincia?

R.–Sí, sí, hay una respuesta positiva de todos los municipios. Incluso se logran inversiones para diversas cuestiones que deben estar en manos de la Junta de Andalucía pero que cuenta con nuestros recursos, como la investigación, la sanidad o la educación. Y por supuesto, las infraestructuras.

P.–¿Hay algo en lo que cojee el Estado?

R.–No sé que decirle, porque estamos actuando en todos los frentes. Un ejemplo es la carga de trabajo de los astilleros de la Bahía.

P.–Las dos bahías siguen soportando un sistema ferroviario muy deficitario, especialmente en comparación con otras provincias de la región menos pobladas.

R.–Ya se trabaja en la conexión Algeciras-Bobadilla y en la autopista del Mediterráneo. En cuanto a la viabilidad de la llegada del tren de Alta Velocidad, todo está en manos de los técnicos, por lo costoso que supondría una obra de este tipo con el trazado que debe recorrer. No hay que olvidar que hay carreteras que pueden desdoblarse, y son competencia de la Junta, como Jerez-Costa Noroeste, que mejorarían el transporte público.

P.–Ha vivido su primera Operación Paso del Estrecho como subdelegada.

R.–La verdad es que ha sido un éxito. Se ha mantenido una gran fluidez en el paso de tantas miles y miles de persona, tanto que no ha sido necesario decretar la intercambiabilidad naviera.

P.No olvidemos que estamos hablando del movimiento intercontinental más importante, que además se realiza en un periodo de tiempo muy limitado y especialmente concentrado en los puertos de Algeciras y Tarifa.

R.En unos años podremos vivir una experiencia de movimiento de gran cantidad de personas y de vehículos por nuestra provincia con motivo del Mundial de Fútbol de 2030, con sedes repartidas entre España, Portugal y Marruecos. Este evento debería de llevarnos a pensar en una mayor inversión en materia de infraestructuras de comunicación en la provincia.