Los guardas civiles protestan por los nuevos coches del Seprona: "Se atascan en el campo"

Clamor entre los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). Los nuevos y flamantes vehículos que el instituto armado está incorporando en todo el país para esta unidad especializada apenas pueden avanzar por pistas forestales con mínimas pendientes. Más allá, sobre terrenos escarpados o embarrados, los nuevos Ford Kuga suministrados por el Ministerio del Interior para las patrullas forestales se atascan, patinan y no avanzan.

Así lo han denunciado tanto la AUGC como Jucil (Asociación Unificada de la Guardia Civil y Asociación Profesional Justicia Guardia Civil, respectivamente). Ambas asociaciones de representación de los funcionarios ironizan con el hecho de que los nuevos Ford tienen etiqueta ECO (y por tanto bajas emisiones) pero se muestran incapaces de seguir el ritmo de las necesidades del servicio porque se trata de vehículos urbanos (SUV, sport urban vehicle) en lugar de todoterrenos.

Los Ford Kuga adquiridos por el Ministerio del Interior se han incorporado a varias unidades de la Guardia Civil, entre ellas el Seprona, gracias a Fondos Next Generation EU por un total de 3,8 millones de euros. Se trata de vehículos híbridos en configuración 4x2 (tracción delantera) aunque este modelo también se fabrica con tracción total automática.

Con independencia de la configuración motriz, tanto AUGC como Jucil sostienen que se trata de un vehículo adaptado para el asfalto y no para terrenos forestales por su altura libre al suelo, ángulos de entrada y salida y otras características de su chasis. "Con apenas 20 centímetros de zanja ya no avanzan. Se atascan a la mínima", protestan ambas entidades, que han difundido vídeos en las redes sociales de estos coches en apuros en zonas que, aparentemetne, podrían ser afrontadas sin dificultades por todoterrenos más robustos.

AUGC igualmente lamenta que otras fuerzas de seguridad cuenten con vehículos más adaptados, como el Ineos Grenadier que, fabricados en el Reino Unido y basados en el famoso Land Rover Defender, han incorporado varias policías autonómicas e incluso la Unidades de Intervención Policial (UIP, antidisturbios) y que serían ideales para afrontar repechos, vadear ríos y arroyos o salvar desniveles en carriles en mal estado; tareas frecuentes en el día a día del Seprona.