La Guardia Civil detuvo entre 2025 y comienzos de este año a 154 personas reclamadas por la Justicia

Un control de la Guardia Civil en el Puerto de Tarifa.

La Guardia Civil detuvo a lo largo de 2025 y comienzos de 2026 a 154 personas sobre las que pesaban órdenes judiciales de búsqueda, localización y detención para su puesta a disposición de la autoridad judicial que las reclamaba o para su ingreso directo en prisión.

Las detenciones, según los datos solicitados por esta redacción a la Guardia Civil y ofrecidos por la Comandancia de Algeciras, tuvieron lugar en diferentes localidades del Campo de Gibraltar. Entre todas las actuaciones realizadas, destaca la detención de cuatro personas sobre las que pesaban órdenes internacionales de búsqueda.

Un control de la Guardia Civil. / G.C.

"La labor preventiva contra la delincuencia desarrollada por las patrullas de seguridad ciudadana resulta fundamental para la localización de personas en situación de requisitoria", apunta el cuerpo.

Muchos de los detenidos son detectados por los agentes durante los dispositivos operativos de verificación de personas y vehículos, cuyo objetivo es prevenir la comisión de delitos e infracciones, así como reforzar la seguridad ciudadana en la vía pública, zonas de ocio, estaciones de transporte y otros espacios de gran afluencia.

En otros casos, las detenciones son el resultado de un laborioso trabajo de investigación, que culmina con la localización de los requisitoriados y su posterior puesta a disposición de la autoridad judicial competente.