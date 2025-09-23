La Guardia Civil interviene en Ceuta casi 100 kilos de hachís fondeados en una boya

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Ceuta ha intervenido casi 100 kilos de hachís que se encontraban amarrados a una boya a la altura de la Almadraba.

Los paquetes con la droga, con etiquetas identificativas, fueron localizados por una patrulla en la jornada del lunes, según publica El Faro de Ceuta. El fondeo de droga es una de las prácticas habituales de las mafias del narcotráfico, que dejan así la droga procedente de Marruecos en espera de ser recogida por otros integrantes de la organización, generalmente dotados con embarcaciones o mediante buzos.

El diario ceutí resalta que en los últimos tres meses las autoridades de la Ciudad Autónoma han decomisado unos 700 kilos de droga que se encontraban ocultos mediante este método.