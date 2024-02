"Tiene que haber acuerdo sobre Gibraltar y va a haberlo, necesariamente"

Defiende un acuerdo sobre el Peñón que suprima la Verja por el bien de los ciudadanos de uno y otro lado. También apuesta por la amnistía a los independentistas y acusa al PP de "insubordinación" por la no renovación del CGPJ.

-No sé si el Gobierno tiene la impresión de que de la amnistía a los procesados por el procés está ocultando sus logros en otros ámbitos. Se lo digo, porque, en la última semana, tres ministerios han ofrecido entrevistas con sus responsables al Grupo Joly. Además de con usted, con las titulares de Inclusión y de Vivienda.

-Nosotros, lo que hacemos es trabajar en todo momento, por eso estoy aquí. Son el Partido Popular y la derecha los únicos que no quieren hablar sobre cómo gestionamos, solo les interesa el ruido. Y hablar de la amnistía. Yo creo que es más ese tema. No es que nosotros no queramos hablar de la amnistía. Evidentemente, es una cuestión de primer orden y creemos que en este país se tiene que promover la convivencia: la convivencia en Cataluña y la convivencia en el resto de España como una prioridad máxima. La situación en Cataluña ha mejorado, es algo obvio, respecto a la que había en 2018 cuando llegamos al Gobierno.

-¿No existe, por tanto, esa sensación de que la acción del Gobierno se está eclipsando?

-Mostramos la gestión que hacemos. Nadie de la derecha impugna el trabajo en materia de seguridad que se está realizando aquí, en concreto, en el Campo de Gibraltar. Les gusta más el ruido. Nosotros trabajamos, cada ministro en su gestión. El año pasado, el PIB de España creció un 2,5% y el salario mínimo interprofesional es ahora un 5% más alto y llega a 1.134 euros mensuales. Tenemos también una política de empleo joven y una política de becas mucho más importante que lo que era anteriormente. Crecemos más que la media de la Unión Europea, creamos empleo más de lo que crea la Unión Europea y la tasa de desempleo se ha reducido ostensiblemente por debajo del 12%, con la creación de más de 500.000 puestos de trabajo en el año 2023, fundamentalmente de jóvenes y de mujeres. Quizá por eso solamente hacen ruido la derecha y la extrema derecha. Hay unos resultados que nadie puede discutir.

-La bondad de la amnistía la descubrieron ustedes tras las elecciones generales, porque en la campaña electoral ustedes negaban absolutamente que fuera a haber una. Como dijo el presidente del Gobierno, han hecho virtud de la necesidad.

-Nosotros lo que nos hemos planteado siempre es solucionar las cuestiones que son urgentes en nuestro país y una de ellas es la convivencia en Cataluña. Y había que reestructurar, restablecer la convivencia. Nosotros no vivimos del enfrentamiento. Nosotros vivimos de la convivencia y del diálogo como elementos sustanciales del día a día y en el hacer política.

-Eso pasa también por negociar con un prófugo de la Justicia, como Puigdemont.

-Vuelvo a decir que nosotros trabajamos en convivencia, trabajamos en diálogo, trabajamos en el marco estricto de la Constitución española del 78 y, si me lo permite, quien parece que no trabaja en el marco constitucional del 78 es el Partido Popular. Es muy triste tener que decir, después de cinco años, que no se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial por una única razón, por la resistencia y por la insubordinación del Partido Popular.

Las protestas de los agricultores

-¿Le han faltado reflejos al Gobierno para reaccionar ante las movilizaciones masivas de los agricultores?

-Creo que no. No es fácil gestionar unas movilizaciones de esa importancia en toda España y la gestión que se ha realizado por parte de todos los ministerios concernidos y por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha sido manifiestamente satisfactoria. No ha habido ningún servicio público realmente afectado, ningún centro logístico que no haya podido seguir trabajando.

-¿Entiende el Gobierno las demandas de los agricultores?

-Todas las demandas son entendibles y el Gobierno hace del diálogo carta de naturaleza. Pero es que los agricultores saben que España es uno de los países más beneficiados en la Unión Europea por la PAC. Este es el primer Gobierno que durante estos años hemos aportado más de 4.000 millones de euros a los agricultores, casi 1.400 millones de ayudas directas, necesarias y merecidas. Es el primer Gobierno que lo ha hecho y este Gobierno está con el sector primario desde el minuto uno. Y seguirá trabajando y dialogando.

-Los cayucos con inmigrantes están llegando de forma masiva a Canarias, pero no así a la costa andaluza, a través del Estrecho. ¿El reconocimiento por parte de España de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental fue el precio que hubo que pagar por ello?

-Con Marruecos tenemos una relación de vecindad, yo diría de hermandad. Es una relación estratégica de absoluta lealtad y lo ha sido en todo momento y yo puedo dar debida razón de la misma durante estos seis años. En Canarias hay una presión migratoria importante, pero no desbordamiento, porque desbordamiento implicaría que no hay medios para su gestión y yo creo que se ha observado y se observa que hay una gestión importante, reconocida por el propio Gobierno canario, un gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular. En cuanto a la gestión que se está realizando en sus flujos migratorios, hay que apuntar que no son exclusivos de España ni de la zona de Canarias. En el año 2023, Italia tuvo unas entradas de casi 160.000 migrantes irregulares; en Grecia se incrementaron un 250% respecto al 2022 y en Chipre, un 360%. Es decir, hay un incremento de los flujos migratorios como consecuencia de circunstancias sistémicas, como las crisis económicas, sociales y políticas que se están viviendo en África: en Senegal, Níger, Mali, Libia...

El terrorismo yihadista

-La Audiencia Nacional investiga al principal representante del islam en España como “máximo responsable” de una red yihadista. ¿Le preocupan las enseñanzas que se imparten en las mezquitas y madrasas en España?

-Bueno, en primer lugar, dejemos que los procedimientos judiciales sigan su desarrollo y puedan determinar finalmente la responsabilidad que pueda existir o no existir en una persona o en el conjunto de quienes puedan resultar investigados. En segundo lugar, transmitir tranquilidad al conjunto de la sociedad me parece importante. Sabemos que desde el año 2015 estamos en el nivel cuatro de alarma antiterrorista, cuatro de cinco. No es algo específico de España, sino que es común en otros países europeos. Puedo garantizar que tenemos unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que son un referente, a nivel no solo europeo, sino mundial, en la lucha contra el terrorismo. Siempre digo el riesgo cero no existe, pero tenemos que trasladar al conjunto de la sociedad tranquilidad en ese sentido. Y en tercer lugar, no ubiquemos las miradas en las mezquitas en Madrid. Es en el mundo de Internet donde se produce el adoctrinamiento y el reclutamiento por parte de organizaciones terroristas, como el Daesh o como Al-Qaeda. Nuestras Fuerzas y Cuerpos de seguridad monitorean y trabajan necesariamente en ese mundo virtual de internet.

El tratado sobre Gibraltar

-¿Habrá acuerdo entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar?

-Tiene que haber acuerdo y va a haberlo, necesariamente. Sobre todo tiene que haberlo en beneficio de los ciudadanos, sobre todo del Campo de Gibraltar y de La Línea de la Concepción, en particular, y también de los gibraltareños. Nuestra finalidad es que la convivencia siga siendo como es hasta ahora, estable. Hay 15.000 ciudadanos que todos los días van a Gibraltar a trabajar y retornan. Hay que garantizar la convivencia y el trabajo de estos conciudadanos.

-¿Ha pedido Reino Unido a Interior que sus ciudadanos entren por la Verja sin cumplir los requisitos que se exigen a los de terceros países?

-Todo se hace en el marco estricto de la ley, es un principio inquebrantable.

-¿Pero existe esa petición? ¿Entran los británicos en España a través de Gibraltar con requisitos distintos?

-Todo se hace en el marco estricto de la legalidad, en cumplimiento de la ley.