Gran Sur celebra el Día de Andalucía con un taller infantil lleno de color y tradición

El centro comercial Gran Sur de La Línea se suma a la conmemoración del Día de Andalucía con una propuesta pensada para disfrutar en familia el próximo sábado 28 de febrero. Con motivo de esta fecha tan señalada, el centro ha organizado una actividad especial dirigida a los más pequeños, con el objetivo de poner en valor las tradiciones andaluzas a través de la creatividad y la diversión.

Durante la jornada, Gran Sur acogerá un taller de patios andaluces con decoración de macetas, una iniciativa que permitirá a niños y niñas dar rienda suelta a su imaginación mientras descubren uno de los símbolos más representativos de Andalucía. Inspirado en la estética y el colorido de los patios andaluces, el taller ofrecerá a los participantes la oportunidad de personalizar su propia maceta y llevársela a casa como recuerdo de este día tan especial.

La actividad se desarrollará en horario de mañana, de 12:00 a 14:00, y por la tarde, de 16:00 a 20:30, facilitando así la participación de las familias a lo largo de todo el día. Con esta propuesta, el centro comercial refuerza su compromiso con la dinamización social y cultural de la comarca, convirtiéndose en un punto de encuentro para celebrar nuestras raíces en un ambiente cercano y festivo.

La gerente de Gran Sur, Sandra Fernández Garrido, ha destacado que “el Día de Andalucía es una fecha muy importante para todos nosotros y queríamos celebrarlo con una actividad que pusiera en valor nuestras tradiciones de una forma cercana y participativa. Con este taller buscamos que los más pequeños conozcan y disfruten de la riqueza cultural andaluza mientras comparten un momento especial en familia. En Gran Sur seguimos apostando por iniciativas que conecten con nuestra comunidad y que conviertan el centro en un espacio vivo, más allá de las compras”.