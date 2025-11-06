La fragata 'Numancia' escolta al portaviones nuclear 'USS Gerald R. Ford' en el estrecho de Gibraltar

La fragata Numancia ha escoltado al portaviones nuclear estadounidense USS Gerald R. Ford durante su tránsito por el estrecho de Gibraltar hacia el océano Atlántico, reforzando los vínculos entre la Armada española y la Marina de Estados Unidos, según informó este jueves el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

El EMAD destacó que esta colaboración subraya “el firme compromiso de España con sus aliados” y demuestra “el alto nivel de preparación, interoperabilidad y compromiso de las Fuerzas Armadas españolas con la defensa colectiva”.

Durante el tránsito, el Gerald R. Ford, acompañado por un destructor estadounidense, fue escoltado por la Numancia, al mando del capitán de fragata Álvaro Calderón Izquierdo, mientras desarrollaba operaciones de presencia, vigilancia y disuasión en aguas de soberanía e interés nacional. La fragata se encontraba realizando estas maniobras para detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata en caso de crisis.

La Numancia, de la 41ª Escuadrilla de Escoltas con base en Rota, es la tercera de seis fragatas de su clase y uno de los buques de guerra más avanzados de la Armada española.

El portaaviones más avanzado del mundo

El USS Gerald R. Ford, con capacidad para transportar 90 aeronaves y casi 5.000 tripulantes, es el portaaviones nuclear más moderno de la Marina estadounidense y uno de los buques de guerra más tecnológicos del planeta, con sistemas de lanzamiento electromagnético y radar de última generación. Su coste superó los 13.000 millones de dólares, y su sola presencia simboliza el poderío marítimo de Estados Unidos.

El portaaviones atravesó el estrecho rumbo a Hispanoamérica, como parte de un despliegue en el Caribe ordenado el 24 de octubre por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. Analistas internacionales destacan que este movimiento tiene un fuerte componente geopolítico, dado que la nave se posiciona cerca de Venezuela, país al que Washington ha acusado históricamente de albergar a narcotraficantes.

Aunque la Marina estadounidense oficializa que la operación busca intensificar las misiones de interceptación marítima contra el narcotráfico y proteger las rutas comerciales, la magnitud de los recursos desplegados —destructores, submarinos y aeronaves de combate— sugiere también un carácter disuasorio, según expertos citados por medios como The War Zone.

Reacciones y contexto internacional

El presidente estadounidense Donald Trump evitó aclarar si el despliegue implica una acción militar directa contra Venezuela, limitándose a responder con ironía sobre la dimensión del portaaviones. Sin embargo, analistas interpretan la maniobra como una demostración de fuerza y capacidad de proyección naval de Estados Unidos en su propio hemisferio.

Este tránsito del USS Gerald R. Ford por el estrecho de Gibraltar resalta, además, la capacidad de España de cooperar estrechamente con aliados estratégicos, situando a la Numancia como elemento clave en operaciones de escolta y seguridad marítima regional.