Las fotos de la presentación de las dos nuevas guías del patrimonio del Campo de Gibraltar

La sede de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha acogido este jueves la presentación de dos nuevas guías de la colección de patrimonio del Instituto de Estudios Campogibraltareños (IECG), centradas en Gibraltar y Algeciras, con el objetivo de poner en valor la riqueza histórica y cultural del Campo de Gibraltar y acercarla a residentes y visitantes. Las obras forman parte de un programa de dinamización cultural que incluye la edición y distribución de monografías sobre distintos municipios de la comarca.

La guía Un par de horas en… el Gibraltar de los Austrias, del historiador Ángel J. Sáez Rodríguez, propone un recorrido divulgativo por la ciudad durante los siglos de la Monarquía Hispánica, cuando el Peñón formaba parte de la Corona y era una plaza fuerte estratégica en la defensa del Estrecho. A partir de documentación poco conocida y de su amplia trayectoria como especialista en la historia de Gibraltar, Sáez reconstruye la trama urbana, las fortificaciones y la vida cotidiana en la época anterior a la conquista anglo-holandesa de 1704, ofreciendo al lector un viaje accesible y didáctico por el pasado de la ciudad.

La segunda publicación, Un par de horas en… las iglesias y las calles de Algeciras, de Mario Ocaña, ofrece una visión completa del patrimonio histórico, artístico y natural de la ciudad y su entorno. La guía organiza cinco rutas temáticas —tres a pie, dos en bicicleta y una en coche— acompañadas de mapas detallados, coordenadas geográficas e ilustraciones fotográficas, facilitando el seguimiento de los itinerarios a todo tipo de público. Su propósito es ofrecer una herramienta práctica para descubrir las principales iglesias, plazas, barrios históricos y paisajes naturales de Algeciras, combinando la divulgación histórica con propuestas de paseo accesibles en “un par de horas”.