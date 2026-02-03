Fegadi Cocemfe refuerza la atención a la discapacidad en el Campo de Gibraltar con plazas libres en su Centro de Día de La Línea. Este centro constituye un recurso intermedio fundamental dirigido a personas con discapacidad física y/u orgánica que requieren apoyos en las actividades básicas de la vida diaria, pero que desean preservar su independencia y calidad de vida dentro de su entorno habitual.

Su objetivo es doble: por un lado, retrasar o minimizar la progresión de la dependencia severa; por otro, proporcionar un entorno seguro y profesional que favorezca tanto el bienestar físico y emocional de las personas usuarias como la tranquilidad y apoyo a sus familias cuidadoras.

Además, el centro tiene un alcance comarcal, atendiendo a personas procedentes de municipios vecinos como San Roque, Los Barrios, Algeciras, Tarifa o Jimena de la Frontera. La incorporación de un servicio de transporte adaptado es un factor determinante para superar las barreras de accesibilidad y movilidad que afectan a muchas personas con discapacidad en la comarca, donde las desigualdades territoriales en materia de servicios sociales dificultan la igualdad real de oportunidades.

Modelo de atención integral y servicios especializados

El abordaje terapéutico y social que se desarrolla en el Centro de Día se basa en un modelo integral y personalizado. Cada persona usuaria es sometida a una evaluación exhaustiva que valora su estado físico, psicológico y social, lo que permite diseñar planes individualizados de apoyo que responden a sus necesidades específicas y capacidades. Estos planes tienen como ejes fundamentales el mantenimiento de las capacidades funcionales, la promoción de la autonomía personal y el fomento de la participación activa en la vida social y comunitaria. Para lograr estos objetivos, Fegadi Cocemfe cuenta con un equipo multidisciplinar especializado que incluye profesionales de la salud, el trabajo social y la psicología que trabajan de forma coordinada.

Los servicios que se prestan en el centro son variados y adaptados a las necesidades de los usuarios. Destacan la atención sanitaria personalizada, con control riguroso de tratamientos médicos; la fisioterapia individual y grupal, que juega un papel esencial en la prevención del deterioro físico y en la mejora de la movilidad y el apoyo psicosocial, que ayuda a las personas y sus familias a afrontar las dificultades emocionales, sociales y relacionales asociadas a la discapacidad.

Asimismo, el centro desarrolla talleres ocupacionales, culturales y de ocio, concebidos como instrumentos para la estimulación cognitiva, el mantenimiento y desarrollo de habilidades manuales y sociales, y la prevención del aislamiento. Estas actividades se diseñan para promover la creatividad, el disfrute y la integración social, factores clave para mejorar la calidad de vida y la salud mental de las personas con discapacidad.

Una cuidadora acompaña a un residente en un taller ocupacional en el Centro de Día de La Línea.

Un recurso estratégico para el apoyo a las familias en la comarca

El Centro de Día no solo atiende a las personas con discapacidad, sino que también actúa como un recurso esencial para las familias. La orientación, asesoramiento y acompañamiento profesional que se ofrece contribuye a aliviar la carga física y emocional que supone el cuidado continuado, favoreciendo la conciliación familiar. Este papel preventivo es fundamental para evitar situaciones de agotamiento, estrés y vulnerabilidad en los cuidadores, y para reducir la necesidad de institucionalizaciones prematuras. Por ello, el centro es un eslabón clave dentro del sistema de atención a la dependencia en la comarca.

El Campo de Gibraltar es una comarca caracterizada por una población envejecida y con una elevada prevalencia de discapacidad, agravada por factores socioeconómicos que dificultan el acceso a servicios adecuados y de proximidad. En este contexto, Fegadi Cocemfe reivindica la importancia de seguir ampliando y fortaleciendo la red de recursos especializados, dentro de los cuales los centros de día desempeñan un papel estratégico.

La disponibilidad de plazas concertadas libres en el Centro de Día de La Línea amplía la posibilidad de acceso en condiciones económicas asumibles para muchas familias, reforzando el sistema público de servicios sociales y la colaboración con el tercer sector, imprescindible para responder a las demandas específicas de este colectivo.

Información y contacto

Las personas interesadas o sus familiares pueden obtener información detallada y asesoramiento sin compromiso a través de las redes sociales de Fegadi Cocemfe o contactando directamente con el Centro Polivalente de La Línea de la Concepción, llamando al teléfono 956 76 84 92.

Con este recurso, la comarca del Campo de Gibraltar avanza en su compromiso por garantizar una atención especializada, profesional y cercana que mejore la autonomía, bienestar y calidad de vida de las personas con discapacidad física y orgánica, así como de sus familias.