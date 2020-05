Algeciras tiene sus playas "en perfecto estado de revista" para la autorización del baño a partir de lunes 25 de mayo y su Ayuntamiento apela la "sensatez" de los ciudadanos para adecuarse "a las obligaciones que marcan en cada momento las autoridades" y preservar así la salud y la seguridad de todos.

"La temporada de playas no se abre todavía", matiza el delegado de Playas, Ángel Martínez, "recuperamos la posibilidad de estar en la arena y de darnos un chapuzón, que no es poco, pero desde el punto de vista del Ayuntamiento no tenemos todavía los servicios abiertos, probablemente hasta alrededor del 8 o el 10 de junio, como es habitual".

"Las playas las estamos adecuando a la vuelta del trabajo presencial y están en buenas condiciones. Nosotros no dejamos nunca de limpiarlas, a otro ritmo lógicamente en los meses de menos uso, y ahora estamos adecentando las papeleras y la limpieza de los paseos por esta situación excepcional, pero realmente a nivel servicios el calendario no ha cambiado. Es como si estuviéramos a 10 de enero o a 14 de marzo", continúa Martínez, que explica que se reforzará la presencia policial y el método de vigilancia (los agentes recorrerán la orilla en quads) pero que en realidad el éxito de esta fase en la que estará autorizado para el baño depende de "la conciencia de cada uno".

"Ahora mismo existen unas restricciones que provocan que si tuviéramos abierta la temporada no podríamos dar de todas formas muchos servicios. A lo mejor de aquí al 8 de junio, como esto va cambiando de un día para otro, las normas serán menos fuertes. No lo sabemos, son cosas que no dependen de los ayuntamientos, sino de las autoridades sanitarias, y estamos a merced de lo que ellos nos dicten", subraya el concejal, que es optimista: "Si la gente es responsable y le hace caso a las directrices no deberíamos tener ningún problema".

"Es una situación que apela a la sensatez de cada persona, porque ¿en qué playa pones tú seguridad para vigilar quién está y por dónde entra? Son recomendaciones que si la gente es consciente las seguirá, porque el más perjudicado es uno mismo, su salud y la de los demás", apostilla.

Entren tanto, el Ayuntamiento tiene "todo programado para la limpieza y desinfección de módulos, de duchas y todos los espacios comunes" y recuerda que la Junta de Andalucía va a lanzar una aplicación informática para indicar cuál es la asistencia a cada playa en cada momento para que los usuarios puedan decidirse por las menos frecuentadas.

Más allá de eso, Martínez entiende que no es posible el controlar si una persona está más de cuatro horas en la playa o si los usuarios siguen en el agua fuera del horario permitido. "Todas estas cosas parecen ahora excepcionales, pero en realidad se aplican desde siempre, de doce de la mañana a ocho de la tarde, lo que no quiere decir que alguien pueda bañarse a otra hora u otro día, pero que sepa que no va a haber un socorrista para auxiliarlo si tiene un percance", concluye.