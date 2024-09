"El acoso escolar no se limita al instituto, sigue por la tarde a través del móvil"

Algeciras/El inicio del curso en los adolescentes, especialmente a partir de la Secundaria, puede sacar a relucir situaciones sociales como los problemas de atención o la dificultad de algunos jóvenes de relacionarse más allá de la pantalla. Aspectos que marcan la evolución psicológica de la juventud en los últimos años.

Pregunta.¿Cómo han evolucionado los adolescentes en los últimos diez años desde el punto de vista psicológico?

Respuesta.La evolución ha estado determinada por la llegada invasiva de la tecnología. El hecho de tener móvil cada vez a edades más tempranas ha marcado la adolescencia que tenemos ahora y viene ocurriendo en la última década. Ha afectado, no solo a las relaciones familiares, sino también a las funciones ejecutivas como la atención, la concentración, la adquisición del lenguaje y la forma de comunicarse.

P.La parte más negativa, además de las relaciones sociales, debe ser los problemas de atención por los formatos breves.

R.Un cerebro que está en desarrollo lo que necesita son estímulos reales que vayan a la velocidad de la vida real y en Tik Tok o Instagram lo que nos están vendiendo es que todo tiene que ser lo más corto posible y se están cargando nuestra atención. No solo de los niños, pero en este caso son cerebros en construcción y marca el desarrollo de funciones ejecutivas.

P.¿Qué cuestiones preocupan más a las familias?

R.Antes de ver a un adolescente hago una entrevista con los padres, me cuentan su visión y procuro mantener un feedback antes y después de las sesiones para ver qué tal ha ido la semana y qué podemos trabajar, respetando siempre la privacidad del menor, que es realmente mi paciente. El papel del terapeuta cuando trabaja con un adolescente y su familia es de mediación porque tengo que ser esa conexión entre vosotros que está tan deteriorada, la principal característica de la adolescencia, que ponen una distancia con su familia para acercarse más a sus iguales. Eso es lo normal y saludable, pero ahora adaptado a la sociedad. Las familias vienen preocupadas porque los adolescentes solo están con el teléfono y no sé qué está pasando por su cabeza.

La psicóloga Carolina Calvo, durante la entrevista en la redacción de Europa Sur / Erasmo Fenoy

P.¿Cómo se trabajan estas situaciones?

R.Yo trabajo con los padres pautas para que no desesperen ni se frustren y entiendan que es un proceso natural. Yo animo a trabajar la comunicación desde mucho antes. Tienes que entender que tu adolescente se va a alejar de ti, pero no es lo mismo si desde que era un bebé le has prestado atención y ha sentido que lo que tenía que decir era importante en casa. Si no, no te va a contar la movida que ha tenido con su colega si piensa que no le vas a entender. Es muy importante respetar los tiempos, los espacios y dejar cierto margen a la autonomía que necesitan.

P.En muchas ocasiones les cuesta pedir ayuda.

R.Ahí está el papel de los padres, que muchas veces caen en la frustración y no saben por dónde cogerlo. Acuden a consulta y ese papel mediador viene bien hablan de emociones y dicen "oye, aquí lo he podido comunicar". Mi papel como terapeuta no tiene nada que ver con el de padre porque no juzgo ni regaño, te comprendo y valido tus emociones.

P.El tabú sobre la salud mental se va levantando poco a poco, ¿cómo ha cambiado la percepción?

R.Estamos más informados que antes y las redes y la tecnología también tienen su lado positivo. Los padres ya no creen que sea solo la edad del pavo y esperar a que se pase, sino que hay unas herramientas a las que pueden acceder y acuden a un profesional. También pasa en los propios adolescentes porque los influencers hablan con naturalidad de que acuden a terapia y muchas veces son ellos los que lo proponen. Ahora piden ayuda por ambas partes, que es como tiene que ser.

P.¿Qué consejos o claves deben tenerse en cuenta a la hora de que un adolescente vuelva a clase?

R.La rutina es igual de importante que en los niños. En la adolescencia ocurre la poda neuronal, en la que eliminamos durante el sueño las conexiones neuronales que no son útiles, por eso muchas veces se levantan tarde. Otro es retirar los dispositivos un tiempo antes de irse a la cama, que es complicado, pero es lo recomendable y tenemos que insistir. También, sobre todo a los padres, no anticiparse a las cosas en negativo como, por ejemplo, “como sigas como hasta ahora, en secundaria te van a quedar todas”. Lo podemos hacer en positivo como “vamos a procurar modificar las técnicas de estudio para adaptarnos a las exigencias”. Igualmente, es clave conectar con el adolescente, no hacerlo todo desde el castigo, sino animarle a reforzar que puede conseguirlo.

P.¿Qué problemáticas te encuentras más en el día a día del curso?

R.Está habiendo muchas problemáticas con el ambiente en general de la clase, tengo varios pacientes muy frustrados porque están sometidos a partes constantes colectivos e individuales que impiden el funcionamiento normal de la clase. Son muchos adolescentes que quieren aprender, pero están en un entorno en el que los profesores ya están desesperados. Hay alumnos que pasan del tema, con problemas de atención que bajan el rendimiento de la clase y para el que le interesa aprender es un problema. También hay dificultades de relacionarse porque lo hacen a través de la pantalla, pero en la vida real no son capaces de establecer conversaciones y se sienten aislados. Otro son los casos de acoso escolar, que ya no se limita al instituto, sino que se extiende por la tarde a través de WhatsApp y se intensifica.

P.¿Cómo se puede ayudar a entrenar la conexión social?

R.En mi caso, organizo unas sesiones grupales que son como de entrenamiento porque es reducido, de siete personas máximo y te sirve para entrenar esas habilidades. En una clase de 30 te haces muy pequeñito y terminas por aislarte y aquí empiezas a descubrir que no pasa nada y que eres capaz de expresarte con tus iguales. Eso luego eso es más fácil traspasarlo al grupo grande.

P.¿Cree que en los institutos se aborda lo suficiente la salud mental?

R.Depende de cada profesional. Me encuentro algunos que están implicados e intentan llegar al desarrollo mental del adolescente y hay otros docentes que están muy quemados y se frustran porque nadie les presta interés. Los centros cada vez realizan más talleres, aunque en el aula depende mucho del profesor y no tienen las herramientas. Creo que debería incluirse la salud mental en alguna asignatura.