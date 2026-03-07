'Ellas también cuentan': para comprender porque aún hoy es necesario celebrar de forma reivindicativa el 8 de marzo

Ficha literaria Ellas también cuentan, autoría de Ana Alonso. Ilustrado por Ximena Maier. Editorial Anaya. Madrid

El 8 de marzo continúa siendo una fecha importante en nuestro calendario cultural, educativo y social. El 8 de marzo no es un día festivo: es la conmemoración de una lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, la justicia y su plena participación en la sociedad, objetivos que todavía hoy no se han alcanzado plenamente. Es más, en la actualidad no siempre se avanza en esta dirección; en distintos ámbitos sociales, económicos, culturales y políticos se perciben retrocesos que nos recuerdan que esta lucha sigue siendo necesaria.

El 8 de marzo tampoco es una simple celebración. Es un día para recordar, con memoria histórica, la lucha de muchas mujeres por conseguir salarios dignos y jornadas laborales justas. Desgraciadamente, aún hoy encontramos situaciones en las que persisten desigualdades: contratos de media jornada que esconden largas horas de trabajo o sueldos insuficientes que dificultan una vida digna.

El grito de "Pan y Paz", lanzado por mujeres trabajadoras en Rusia el 8 de marzo de 1917, sigue teniendo una profunda vigencia en un mundo donde continúan existiendo conflictos, desigualdades y situaciones de injusticia.

Por ello, el 8 de marzo debemos seguir reclamando la igualdad real de derechos, oportunidades y salarios entre mujeres y hombres.

También es necesario prestar atención a la realidad cotidiana. Basta observar el lenguaje que utilizan muchos jóvenes en la educación secundaria para comprobar cómo, en ocasiones, se emplean con ligereza expresiones machistas, sexistas o violentas. Cuando se utilizan estas palabras, suelen dirigirse a denigrar a las niñas y a las mujeres; incluso cuando el insulto se dirige a un varón, muchas veces se emplean términos feminizados con intención despectiva.

El lenguaje refleja nuestra manera de pensar. Como nos recuerda de forma magistral la novela 1984 de George Orwell, el lenguaje es un espejo del pensamiento: “Dime las palabras que usas y sabré lo que piensas”. Por ello, este año, con más fuerza que nunca, debemos visibilizar a nuestras alumnas, a nuestras compañeras, a nuestras hijas y a todas las mujeres.

En nuestro Club de Lectura, las reivindicaciones se hacen de una forma muy especial: con libros. Nuestros gritos y nuestras luchas se expresan a través de la lectura y del conocimiento.

Por ello recomendamos el libro Ellas también cuentan, de Ana Alonso, con ilustraciones de Ximena Maier (Editorial Anaya). Se trata de un libro en formato rústica, de 14 x 20 cm y 96 páginas.

La historia se desarrolla en el Colegio Verne, donde el alumnado ha preparado distintos trabajos para el Día de la Ciencia sobre grandes descubrimientos científicos y las personas que los realizaron. Sebas y Daniela están muy contentos con el resultado de la Feria de la Ciencia, pero la directora descubre algo preocupante: todos los trabajos están dedicados a hombres. Ninguno habla de mujeres científicas. Sin embargo, ellas también cuentan. A lo largo de la historia han existido grandes mujeres cuyos logros han quedado invisibilizados.

El Colegio Verne es un centro lleno de magia y Pat, la tortuga bibliotecaria, prepara un sorprendente viaje en el tiempo. El alumnado recorrerá distintas épocas para conocer a grandes mujeres de la Historia de la Ciencia, auténticas pioneras.

Primero viajarán a Alejandría para conocer a Hipatia, matemática, filósofa e inventora. Hipatia estudió el cielo y perfeccionó instrumentos como el astrolabio, que permitía medir la posición de las estrellas y facilitar la navegación. También diseñó instrumentos para medir la densidad de los líquidos.

Después conocerán a otras grandes mujeres de la ciencia como Ada Lovelace, considerada la primera programadora de la historia; Hedy Lamarr, actriz e inventora cuyo trabajo contribuyó al desarrollo de la tecnología que hoy permite el WiFi; Rosalind Franklin, fundamental para el descubrimiento de la estructura del ADN; Lynn Margulis, destacada bióloga evolutiva; Dian Fossey, gran especialista en gorilas; y Jane Goodall, pionera en el estudio de los chimpancés.

Este libro pertenece a la colección Pizca de sal, que combina literatura y contenidos de diferentes materias del currículo escolar. Cada obra presenta estos contenidos a través de una historia de ficción atractiva, con una trama dinámica y un lenguaje adecuado para los jóvenes lectores.

Los libros están profusamente ilustrados y se acompañan de diez fichas de actividades que pueden realizarse individualmente o en grupo, tanto en casa como en el aula. Estas actividades están pensadas para complementar la lectura, reforzar los contenidos curriculares y atender a las necesidades educativas del alumnado.

Además, al final del libro se incluye una postal para que los lectores puedan escribir a la autora con sus opiniones o sugerencias. Para el profesorado y las familias también se ofrece una prueba descargable basada en el modelo PISA, que evalúa la comprensión global del texto, la obtención de información, la reflexión sobre su contenido y la elaboración de interpretaciones por parte del alumnado.

Se trata de un libro ideal para trabajar tanto en el aula como en casa valores fundamentales como la creatividad, la autoestima, el aprendizaje cooperativo, la curiosidad por el conocimiento, el deseo de aprender y, por supuesto, la igualdad entre mujeres y hombres.

Recomendado a partir de los 7 años. Tiempo de lectura 2 horas y 15 minutos.

Si quieres conocer a cada una de las mujeres que nos presenta el libro Ellas también cuentan os traemos de nuevo la colección de casi cien tomos de Mujeres Extraordinarias.

Hipatia. Autoría Ignacio Iturralde, ilustraciones de por Ángel Coronado, Cristian Barbeito, Carlos Pascula y Oriol Roca. Editorial Shackleton Books. Tapa dura, tamaño 24 x 19 cm, con 32 páginas. La propia Hipatia de Alejandría narra su vida en primera persona, explicando sus logros en matemáticas y astronomía como si fuera un cuento. El libro tiene como objetivo acercar a los más jóvenes la figura de esta matemática, astrónoma y filósofa neoplatónica, destacando su legado como una de las mentes más brillantes de la antigüedad.

Ada Lovelace. Autoría Helena González Burón con ilustraciones de Ángel Coronado, Cristian Barbeito, Carlos Pascula y Oriol Roca. Editorial Shackleton Books. Tapa dura, tamaño 24 x 19 cm, con 32 páginas. Matemática y escritora británica reconocida históricamente como la primera programadora de ordenadores. Su invento más importante fue crear un lenguaje para comunicarse con las máquinas, que podemos denominarlo el origen de los ordenadores actuales.

Hedy Lamarr. Autoría Helena González Burón con ilustraciones de Ángel Coronado, Cristian Barbeito, Carlos Pascula y Oriol Roca. Editorial Shackleton Books. Tapa dura, tamaño 24 x 19 cm, con 32 páginas. Inventó un sistema de comunicaciones secretas que permitía a los torpedos aliados cambiar de frecuencia rápidamente para evitar ser interceptados, sentando las bases para el Wi-Fi, Blutooth, y GPS actual. La idea se inspiró en la sincronización de las pianolas.

Rosalind Franklin. Autoría Celia Santos, ilustrado por Ángel Coronado, Cristian Barbeito, Carlos Pascula y Oriol Roca. Editorial Shackleton Books. Tapa dura, tamaño 24 x 19 cm, con 32 páginas. Graduada en Química-Física (1941) por el Newnham College (Cambridge) y Doctora en Química (1945) por la Universidad de Cambridge, fue pionera en el uso de la difracción de rayos X y preparó el camino para el descubrimiento de la estructura tridimensional del ADN. La difracción en física es un fenómeno ondulatorio que ocurre cuando una onda, que puede ser de luz, sonido, o un líquido como el agua, se curva, dispersa o desvía al encontrarse con un obstáculo o atravesar una rendija pequeña. En lugar de propagarse en línea recta, la onda se "bordea" o se propaga en múltiples direcciones.

Lynn Margulis. Autoría Joana Segura Burón con ilustraciones de Ángel Coronado, Cristian Barbeito, Carlos Pascula y Oriol Roca. Editorial Shackleton Books. Tapa dura, tamaño 24 x 19 cm, con 32 páginas. Es la bióloga que descubrió el origen de nuestras células, que las bacterias fueron los primeros seres vivos de nuestro planeta y que a partir de ellas se desarrollaron los demás organismos.

Dian Fossey. Autoría Javier Alonso López ilustrado por Ángel Coronado, Cristian Barbeito, Carlos Pascula y Oriol Roca. Editorial Shackleton Books. Tapa dura, tamaño 24 x 19 cm, con 32 páginas. Zoóloga y etóloga estadounidense, mundialmente reconocida por su pionera labor científica y de conservación con los gorilas de montaña en las montañas Virunga de Ruanda y la República Democrática del Congo. Ella nos enseñó a amar a los primates. Con sus investigaciones nos demostró que los primates se parecen mucho a nosotros. Su defensa de los gorilas le costó la vida.

Jane Goodall. Autoría Javier Alonso López ilustrado por Ángel Coronado, Cristian Barbeito, Carlos Pascula y Oriol Roca. Editorial Shackleton Books. Tapa dura, tamaño 24 x 19 cm, con 32 páginas. Ella es la mejor amiga de los chimpancés y de la naturaleza. Primatóloga, etóloga y antropóloga británica, reconocida mundialmente como la mayor experta en chimpancés. Su trabajo en el Parque Nacional Gombe Stream en Tanzania revolucionó la ciencia al demostrar que los animales tienen personalidad, emociones y la capacidad de fabricar herramientas, desafiando la frontera tradicional entre humanos y animales

Todos estos libros, además de la biografía, cuentan con esquemas, friso histórico, y actividades para autocomprobación de su lectura comprensiva y del conocimiento de la protagonista y su aportación a la humanidad. Todas sus páginas están ilustradas.

Recomendado a partir de los 6 años. Tiempo de lectura 45 minutos cada tomo.

Los pequeños lectores recomiendan

Palma Combe Bosque, alumna de 3º de ESO: “Ellas también cuentan es un libro muy fácil de leer. Es apropiado sobre todo para las niñas de Primaria y que comprueben que las mujeres, a lo largo de la Historia, han realizado importantes estudios y descubrimientos que han ayudado en el desarrollo de la Humanidad. Después de leer este libro puede ser interesante profundizar en la biografía de estas mujeres y el descubrir a otras.

Actividades con su lectura:

Como siempre las realizamos en tres momentos.

Antes de empezar a leer: Título e ilustración de portada. ¿Qué piensas que significa el título?

Durante la lectura: ¿Conocías con anterioridad a estas mujeres? ¿Te gustaría viajar por el Espacio-Tiempo? ¿A qué otras mujeres te gustaría conocer? ¿A qué época de la Historia te gustaría viajar?

Finalizado el libro: De la lectura pasamos a la expresión escrita, vamos a escribir una nueva historia en la que las protagonistas sean mujeres actuales, médicas, escritoras, artistas, científicas, que viven y trabaja enriqueciendo nuestra sociedad.

Autoría:

Ana Alonso (Tarrasa- Barcelona) Aunque ha vivido la mayor parte de su vida en la ciudad de León. Estudió Ciencias Biológicas en la Universidad de León y más tarde amplió su formación en Escocia y París. Además de científica, Ana Alonso es una reconocida poeta y escritora. Ha publicado varios libros de poesía y ha recibido importantes premios literarios, como el Premio de Poesía Hiperión, el Premio Ojo Crítico o el Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española, entre otros. También ha escrito numerosos libros para niños y jóvenes. Entre ellos destacan los de la colección “Pizca de Sal”, que combina historias interesantes con contenidos educativos.

Ha recibido el Premio de Poesía Hiperión (2005), el Premio Ojo Crítico de Poesía (2006), el Premio Antonio Machado en Baeza (2007), el Premio Alfons el Magnànim Valencia de poesía en castellano (2008) y el Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española en México (2017). Entre sus libros dirigidos al público infantil y juvenil, destacamos la colección Pizca de Sal, y otros títulos como Utopía. Una aventura filosófica. Junto a Javier Pelegrín, es coautora de la serie de fantasía y ciencia ficción La llave del tiempo (Anaya) y de otras sagas como Tatuaje, Yinn, Odio el Rosa y La reina de Cristal. Obtuvieron el Premio Barco de Vapor por El Secreto de If. También recibieron una distinción White Raven por el libro La ciudad transparente, el premio del Templo de las Mil Puertas a la mejor saga juvenil española por La llave del tiempo y el XII Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil con El sueño de Berlín. Sus libros han tenido tanto éxito que se han traducido a muchos idiomas, como el francés, el alemán, el japonés, el coreano o el turco.

Ximena Maier Madrid. Ilustradora. A lo largo de su carrera ha colaborado con periódicos, revistas, campañas publicitarias y diferentes publicaciones. Además, ilustra libros infantiles, guías de viaje y libros de cocina. Ximena siempre está dibujando: en cuadernos, en trozos de papel, en su tableta digital, en la arena o en cualquier pizarra que encuentre. Entre sus aficiones están leer, cocinar, viajar y dibujar carteles tipográficos pintados a mano. También le gusta la historia de las grandes exploraciones polares, la ópera italiana y disfrutar de los picnics al aire libre. Gracias a su talento, las historias cobran vida a través de sus ilustraciones llenas de imaginación y creatividad. Entre sus obras destacan Cuaderno del Prado, publicado originalmente en 2017 por Nido de Ratones y cuya nueva edición revisada y ampliada ha editado Lumen en 2025, y Una casa portuguesa (Lumen, 2026).