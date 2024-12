Diabéticos, hipertensos y niños con hiperactividad, la población más afectada por el desabastecimiento de medicamentos

Algeciras/Concerta, Ozempic, Pylera, Otix, Lexatin, Theo-dur, Dogmatil o el imprescindible paracetamol en su formato en sobres. Estos son los medicamentos que más están sufriendo ahora el desabastacimiento en las farmacias del Campo de Gibraltar y en toda la provincia de Cádiz. Este problema afecta principalmente en el día a día a personas que precisan medicación para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (conocido como TDAH), la diabetes, la ansiedad, la depresión, la tensión, el asma, una úlcera o una otitis.

La falta de ciertos medicamentos se ha convertido en una constante en las farmacias españolas. Los farmacéuticos hacen malabares para reponer y buscar alternativas aunque dependen de muchos factores externos (laboratorios, materias primas o competencia) para atender a una demanda cambiante. A día de hoy hay una lista de 453 medicamentos en desabastecimiento a pesar de que la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) y los diferentes colegios de farmacéuticos mantienen una actualización permanente sobre qué falta en cada provincia.

Alberto Virués, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz, explica a Europa Sur cómo afrontan las farmacias esta situación y qué soluciones pueden brindar a los afectados, a los pacientes. "¿Por qué se produce un desabastecimiento? Es multifactorial. La falta del Ozempic, por ejemplo radicaba en que el fabricante de la pluma donde va el producto no abastecía lo suficiente; el paracetamol en sobres no hay quien lo consiga. Resulta más caro fabricarlo que lo que la Seguridad Social paga por él, entonces los laboratorios fabrican lo mínimo posible para no perder la liciencia pero no abastecen el mercado; durante el principio de la guerra de Ucrania no teníamos materias primas para los prospectos ni para el cartón; las bolsas de orina faltaron porque una de las dos fábricas centralizadas que tiene Europa salió ardiendo; las materias primas fundamentales de los fármacos vienen de China e India, y China controla el paracetamol y decidió hacer acopio en temor de otra pandemia e India tuvo problemas por contaminación... A todo esto se une que el precio del medicamento en España es el más barato de toda Europa, con lo cual si hay una limitación, el grueso de los medicamentos va a países donde se comercializan más caros como puede ser a Estados Unidos, donde el Ozempic pude valer unos 2.000 euros", relata Virués.

"Ahora mismo hay 453 medicamentos en desabastecimiento, es una cifra importante, pero afortunadamente nadie se queda sin su medicamento porque tenemos alternativas terapéuticas que pueden ser con el mismo principio activo o con otro con la misma indicación", subraya el presidente del Colegio de Cádiz. "Llega un momento que desaparece el estocaje en la farmacia y hay que buscar soluciones", insiste.

El aviso del desbastecimiento de un medicamiento salta cuando el laboratorio advierte al Ministerio de Sanidad de que tiene problemas con la distribución en España de dicho fármaco y usualmente avisa de que no va a reponer hasta una fecha determinada, que puede prolongarse durante meses. En el día a día, las farmacias cuentan con un sistema centralizado en el que existen unas farmacias centinelas. "En la provincia hay unas 150 donde todos los días suministran información al consejo general de los pedidos. Es una forma de estar viendo si hay problemas, que pueden ser de desabastecimientos de varios meses o más puntuales de varios días. Tenemos una realidad semanal totalmente actualizada de lo que existe y lo que pasa en las farmacias", detalla Virués.

Los almacénes de distribución también juegan su papel ya que no siempre nutren a tiempo los medicamentos demandados. "Si pido 50 cajas de Concerta y el laboratorio manda dos, pues evidentemente tenemos un problema", acepta el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, que profundiza en el tan sonado Concerta, compuesto de metilfenidato, un medicamento que se utiliza para el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, sobre todo en niños a partir de los 6 años. "Cuando falta Concerta derivamos a otros productos similares para hacer un trasvase. Parece ser que en el primer trimestre de 2025 esto se va a resolver. No sabemos la causa del desabastecimiento, pero sí que sabemos que tenemos a todos los padres dando vueltas y somos muy sensibles a eso".

La farmacia El Paseo, de Los Barrios. / Vanessa Pérez

Farmahelp y la ruta de las farmacias

Los municipios de la comarca y del resto de España cuentan con una herramienta interna para tratar de ayudar a los pacientes cuando falta un medicamiento. Se llama Farmahelp y permite a las farmacias de una ciudad comunicarse entre sí para ver si disponen de un fármaco que se haya agotado en su botica. "Estamos todos comunicados en todas las provincias y en Cádiz se usa muchísimo. Nos preguntamos quién tiene tal producto y mandamos al paciente a la farmacia que puede suministrarlo para que la gente no se vuelva loca", explica Virués, que también echa mano de "grupos de WhatsApp" entre colegas de profesión para actualizar los estocajes.

A pesar de la existencia de esta herramienta, hay pacientes que optan por recorrer una farmacia tras otra en busca de su medicina. Esta situación se produce a menudo, según relatan varios establecimientos con los que ha contactado este periódico. "Hay personas que se recorren la ciudad de una punta a otra y eso hace que salte el aviso de un medicamento en varios sitios cuando en realidad es la misma persona. La gente a veces se impacienta", afirma el dependiente de una farmacia de Algeciras. Son varias las farmacias que gestionan su propia lista de espera con pacientes habituales y establecen de cierta forma "un racionamiento" para evitar los casos de acopio innecesarios.

Conexión con los hospitales

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz señala que falta más comunicación con los médicos para que estos estén al día de los fármacos listados en desabastecimiento. "La información entre nosotros (los farmecéuticos) es constante, el inconveniente es que al médico no le llega absolutamente nada de esta información. Ellos prescriben según su experiencia médica, como es lógico, no se plantean lo que puede o no estar en la farmacia. Nosotros solemos pasar esta información a los farmaceuticos de distritos, pero aún así se pueden ver un poco agobiados", aclara Virués.

En los hospitales también existe el problema del desabastecimiento aunque a otra escala. Uno gran avance en este sentido se produjo en el Campo de Gibraltar gracias al proyecto Farmastock, liderado por la facultativa del servicio de Farmacia del hospital de La Línea e investigadora del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INiBICA), Myriam Gallego. Este programa permite una carga inteligente de medicamentos con previsión de caducidad, sirviendo como plataforma para ofrecer y solicitar medicamentos entre centros a través de un sistema de transporte seguro, que garantiza la trazabilidad y condiciones óptimas de envío. La incorporación de algoritmos de Inteligencia Artificial permite, además, predecir necesidades de fármacos de alto impacto en distintos centros y reducir así errores humanos. Desde el comienzo de su pilotaje en 2019, Farmastock ha optimizado el uso de 1.099 medicamentos en 29 centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía con un ahorro de 3,77 millones de euros.

Los hospitales, además, suponen también una vía extra para solicitar determinados medicamentos a otros países en situaciones excepcionales.

El Ozempic, otro de los más buscados. / Vanessa Pérez

La Aemps

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), adscrita al Ministerio de Sanidad, es "la responsable de garantizar a la sociedad, desde la perspectiva de servicio público, la calidad, seguridad, eficacia y correcta información de los medicamentos y productos sanitarios, desde su investigación hasta su utilización, en interés de la protección y promoción de la salud de las personas, de la sanidad animal y del medioambiente", según se descibre en su propia web.

Esta agencia controla de manera actualizada los desabastecimientos de las farmacias. "Un problema de suministro es una situación en la que las unidades disponibles de un medicamento en el canal farmacéutico son inferiores a las necesidades de consumo nacional. En general, suelen deberse a problemas en la fabricación o distribución del medicamento. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios es el organismo encargado de tomar las medidas necesarias para que, cuando se producen estas tensiones en la cadena de suministro, ningún paciente vea interrumpido su tratamiento", sostiene la AEMPS.

"Si un laboratorio farmacéutico (titular de la autorización de comercialización del medicamento, TAC) percibe que puede producirse cualquier restricción anormal en el suministro de sus medicamentos, está obligado a informar con antelación a la Aemps", recalca el organismo, que desde 2008 publica en su página web la información de los problemas de suministro de medicamentos de uso humano.