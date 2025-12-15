La DGT activa una campaña especial de controles para detectar conductores bajo los efectos del alcohol y las drogas

Llamada a la responsabilidad antes de unas fechas tan señaladas como la Navidad. La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una campaña especial desde este lunes, día 15, hasta el próximo domingo, 21 de diciembre, para disuadir de la conducción tras consumir alcohol y/o drogas, con el objetivo de reducir el nivel de riesgo en los desplazamientos tras participar en las habituales reuniones familiares y de amigos donde las bebidas alcohólicas suelen estar presentes. Esta campaña incluye todo el Campo de Gibraltar y el resto de la provincia.

Durante la semana se establecerán diferentes puntos de control en todo tipo de carreteras, además de cascos urbanos, y a cualquier hora del día para evitar que personas que hayan ingerido alcohol o hayan consumido drogas circulen por las carreteras. La DGT recuerda que estos comportamientos ponen en riesgo la seguridad de la circulación, ponen en riesgo su propia vida, y la vida del resto de usuarios de las vías.

En la última campaña de este tipo desarrollada por la DGT en la provincia de Cádiz, en julio de este año, 278 conductores dieron positivo en alcohol y/o drogas en las 8.970 pruebas realizadas por parte del Subsector de Cádiz de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de los agentes de las Policías Locales de ayuntamientos gaditanos que colaboraron en la campaña y comunicaron sus resultados. Esto supone que casi 40 conductores fueron detectados cada día al volante tras haber consumido alcohol y/o drogas.

Las denuncias de las tres últimas campañas (278 en julio, 280 en diciembre de 2024 y 262 en agosto del pasado año), evidencian la necesidad de respetar las normas para no poner en riesgo a otros usuarios de la vía.

Tráfico insiste en considerar que estas cifras son inaceptables, ya que con que haya un solo conductor bajo los efectos del alcohol y/o las drogas, ya se está poniendo en riesgo al resto de usuarios de la vía, por lo que se hace un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad de los conductores.

La Estrategia Española de Seguridad Vial 2030 identifica como un área estratégica la “Tolerancia cero con los comportamientos de riesgo” que identifica las conductas del consumo del alcohol y otras drogas como conducta contraria a la seguridad vial.

A las sanciones económicas, retirada de puntos e incluso privación temporal del derecho a conducir, se suma que el Código Penal establece que, si de forma imprudente, se cometen homicidio o producen lesiones graves y se ha cometido un delito contra la seguridad vial –como son los casos de conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas o a una velocidad excesiva-, o una infracción a la normativa administrativa de tráfico, dicha conducta pasará automáticamente a ser considerada imprudencia grave. Las penas serán de entre 1 y 4 años de cárcel en caso de muerte y hasta 1 año en caso de lesiones graves.

Controles urbanos también

Durante los siete días de la campaña se intensificarán los puntos de control en todo tipo de carreteras y a cualquier hora del día. Estos controles policiales tienen como objetivo prevenir que personas que han bebido o consumido drogas circulen por las carreteras. Un aumento del número de controles policiales lleva aparejada una reducción en el número de accidentes con víctimas.

El alcohol está presente como factor concurrente o desencadenante en un tercio de los accidentes mortales. Su presencia en la conducción, dependiendo de su tasa, multiplica entre 2 y 15 el riesgo de sufrir un accidente. La única tasa segura es 0,0%. No sólo está relacionado con una mayor accidentalidad, sino que también repercute en una mayor mortalidad, al ser un factor vinculado con un peor pronóstico en las lesiones sufridas. El alcohol sigue siendo la sustancia más consumida por los conductores fallecidos, seguido de la cocaína y el cannabis y, en tercer lugar, los psicofármacos.

En el año 2024, fallecieron 1.785 personas en España, con un total de 101.996 siniestros viales, lo que representa, respecto al año 2023, un aumento de los siniestros de tráfico con víctimas de un 1%, y una disminución en un 1% las víctimas mortales. Respecto de los datos de 2019, línea de base de la Estrategia de Seguridad Vial 2030, disminuyen los siniestros con víctimas mortales en un 2%, pero aumentan las personas fallecidas en un 2%.

El consumo de alcohol se mantiene como segunda causa concurrente más frecuente en los siniestros de tráfico en las vías de circulación y estuvo presente en el 12% de los siniestros de 2024. Además, fue factor concurrente en el 28% de los siniestros de tráfico con víctimas mortales, con 273 casos asociados.

"Aunque nos creamos en pleno uso de nuestras facultades físicas y mentales, con la ingesta de alcohol o drogas estamos multiplicando el riesgo de sufrir un accidente. Hay que ser consecuente: trata de impedir que otras personas que hayan bebido cojan el coche. En todo caso, nunca subir al coche con él", recuerda la DGT.