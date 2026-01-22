Algeciras acoge un debate internacional sobre la situación de Malvinas y Gibraltar en el marco de la ONU

La sede de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, en el Parque de las Acacias de Algeciras, ha acogido este jueves el seminario Malvinas y Gibraltar, unidos de la mano de la ONU, un encuentro que ha servido para analizar los puntos de conexión entre ambos territorios desde la perspectiva del Derecho Internacional y su tratamiento en el seno de las Naciones Unidas.

La jornada, organizada por la Mancomunidad y el Instituto de Estudios Campogibraltareños, reunió a especialistas de reconocido prestigio que abordaron los paralelismos históricos, jurídicos y diplomáticos que comparten Malvinas y Gibraltar en los foros internacionales.

El seminario estuvo impartido por Fernando Oltra Santa Cruz, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Nacional de La Matanza (Argentina), y por Pablo Antonio Fernández Sánchez, catedrático emérito de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla.

Durante sus intervenciones, ambos ponentes profundizaron en el papel de la Organización de las Naciones Unidas en la gestión de estos conflictos, así como en las resoluciones y marcos jurídicos que han condicionado la posición internacional de ambos territorios a lo largo de las últimas décadas.

El encuentro se enmarca en el programa de actividades divulgativas y académicas impulsadas por la Mancomunidad del Campo de Gibraltar y el Instituto de Estudios Campogibraltareños, con el objetivo de fomentar el análisis riguroso de cuestiones de especial relevancia internacional que tienen una clara proyección en la comarca.