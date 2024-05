David Galván sustituye este jueves en San Isidro a Manzanares que sufre una neumonía viríca

El diestro David Galván sustituirá a José María Manzanares en la corrida de este jueves 30 de mayo en la plaza de toros de Las Ventas (Madrid). Manzanares sufre un cuadro de neumonía vírica complicada con una infección bacteriana que le impide, según prescripción facultativa, torear en su segundo paseíllo en San Isidro, según ha anunciado este miércoles Plaza 1, gestora del coso.

Galván volverá a trenzar el paseíllo en el coso venteño tras impactar el pasado 22 de mayo. Ese día, dejó la que es una de las faenas de la feria hasta el momento. Paseó una oreja y dejó muestra de su personalísimo sello y concepto del toreo.

Con esta sustitución, el cartel de este jueves queda con toros de Alcurrucén y El Cortijillo para Daniel Luque, David Galván y la confirmación de Víctor Hernández.

La crítica dijo de la faena de Galván que estuvo airoso, firme, distinguido, entregado, imaginativo, clásico pero ajeno al canon habitual, ser la "faena diferencial" del ciclo.

En una entrevista concedida a Europa Sur, describió lo sucedido como un acto de fe e instinto. "Esa faena ni siquiera la entrené de manera previa, toreando de salón. Sencillamente fluyó y fue inspirada porque seguí mi intuición. Sin embargo, estoy convencido de que no habría salido igual si no me levantara para entrenar todos los días a las cinco de la mañana. Lo de Madrid nació por el trabajo, la preparación, mi convicción y mis creencias. La magia brota del esfuerzo previo", dijo.