El conflicto laboral entre el personal de limpieza de los centros sanitarios de la comarca y la empresa llega este lunes al Sercla

Campo de Gibraltar/La demanda de una equiparación salarial para los trabajadores del servicio de limpieza de los centros sanitarios del Campo de Gibraltar respecto a sus compañeros del resto de la provincia llega este lunes al Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (SERCLA), en el que se citan con la empresa.

La reunión de mediación llega después de que Serveo, la empresa adjudicataria del servicio, no se presentase a la reunión prevista el pasado miércoles 4 de septiembre con los representantes sindicales de la plantilla para negociar el nuevo convenio colectivo. Según transmiten fuentes sindicales a Europa Sur, la compañía rehusó el encuentro toda vez que los trabajadores ya han comenzado a preparar la documentación para iniciar una ya anunciada huelga intermitente.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el inicio de la tramitación para la huelga no implica que la acaben celebrando ya que, si el resultado de la negociación mediadora es satisfactorio para ambas partes, no se llevaría a cabo. Sin embargo, sí necesitan gestionarlo con antelación para poder iniciar el próximo miércoles 11 de septiembre, si no hay novedades, los paros.

El convenio colectivo tiene efecto para todos los centros sanitarios del Campo de Gibraltar, sean hospitales, centros de salud o consultorios. Según vienen demandando los trabajadores desde hace varios meses, en los que han protagonizado numerosas concentraciones en los hospitales de La Línea y Algeciras, sus salarios son inferiores a los de los homólogos del resto de la provincia, motivo por el cual demandan una equiparación salarial y de condiciones laborales.

En la última reunión celebrada, aún en agosto, los trabajadores propusieron a la empresa alcanzar la igualdad salarial en un plazo de cuatro años, hasta 2027, dando margen a que se celebre el nuevo concurso del servicio, previsiblemente en 2025. Sin embargo, Serveo, según la plantilla, ofertó un borrador que aumenta la desigualdad en el año marcado.

Por ello se produjeron movilizaciones a finales de agosto y, si no se alcanza acuerdo en el Sercla, el miércoles 11 de septiembre arrancará una huelga indefinida de dos horas en cada turno para, aseguran, afectar lo menos posible a los usuarios. No obstante, si siguiese sin haber acuerdo, procederían a una huelga completa del servicio, respetando los servicios mínimos que marque la Junta de Andalucía.