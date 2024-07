"Confianza Cero en el Ministerio Defensa", según el BOD

Algeciras/"Resolución de 28 de junio, de la Secretaría de Estado de Defensa, por la que se establece la Estrategia de implantación del concepto de seguridad Confianza Cero en el Ministerio de Defensa". Sí, han leído bien. Pero no, no quiere decir lo que dice. No existe un concepto de seguridad que se llame "Confianza Cero en el Ministerio de Defensa", aunque así aparece en el Boletín Oficial de Defensa del martes 9 de julio.

Para comprender lo que quiere decir, basta con variar el orden de los sintagmas un poco: "Resolución de 28 de junio, de la Secretaría de Estado de Defensa, por la que se establece, en el Ministerio de Defensa, la Estrategia de implantación del concepto de seguridad Confianza Cero".

El concepto de seguridad Confianza Cero (Zero Trust) es una estrategia de seguridad de red basada en la filosofía de que ninguna persona o dispositivo dentro o fuera de la red de una organización debe tener acceso para conectarse a sistemas o cargas de tecnología de la información (TI) hasta que se considere explícitamente necesario. En resumen, significa cero confianza implícita.

Esto implica la implementación estricta de la autenticación y la autorización de identidades y privilegios de los usuarios de forma continua, creando un perímetro virtual alrededor de cada recurso.

Esta estrategia le viene al Ministerio de Defensa directa de la OTAN, que ha aprobado su política sobre el Zero Trust "como visión de la ciberseguridad; la aplicación de este concepto será de obligado cumplimiento para los sistemas de información y telecomunicaciones, nacionales o aliados, que transmitan, procesen o almacenen información clasificada de la Alianza Atlántica".