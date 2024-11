La nueva Comisión Europea se compromete a sacar el tratado del Brexit en Gibraltar del punto muerto

La nueva Comisión Europea (CE) surgida de las elecciones del pasado mes de junio para el mandato 2024-2029 renovará su compromiso con el tratado de Gibraltar tras el Brexit. Así lo explicó el hombre designado para continuar como vicepresidente ejecutivo, Maroš Šefčovič, que en los últimos tres años ha dirigido el equipo europeo en la negociación con Reino Unido para tratar de cerrar un acuerdo sobre el Peñón. El político checo se ha comprometido ante el Parlamento Europeo a "continuar con los esfuerzos" para concluir con éxito las conversaciones como una de sus directrices prioritarias como vicepresidente.

"Desde octubre de 2021, se han dedicado esfuerzos significativos a las negociaciones para un acuerdo entre la UE y el Reino Unido sobre Gibraltar, con el objetivo de eliminar los controles para personas y mercancías en beneficio de toda la región. Continuaré con los esfuerzos para concluir estas negociaciones", dijo Šefčovič en una respuesta por escrito a la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, remitida durante el proceso de confirmación para su nombramiento como comisario de Comercio y Seguridad Económica, una nueva cartera que también incluye la política aduanera, las Relaciones Interinstitucionales y la Transparencia.

El pasado 18 de julio, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, elegida para un segundo mandato, presentó al Parlamento Europeo sus orientaciones políticas y una lista de comisarios designados y sus carteras. Las personas propuestas comparecen en audiencias públicas en la Eurocámara y responden a preguntas escritas preparadas por los comités parlamentarios. Después, la Comisión en su conjunto debe ser aprobada en una única votación de aprobación.

Sefcovic, Picardo, Lammy y Albares, en Bruselas. / EFE

El proceso se ha visto frenado por el polémico nombramiento de la española Teresa Ribera. El Partido Popular ha logrado aplazar la evaluación de la vicepresidenta y candidata a Comisaria de Transición Limpia, Justa y Competitiva hasta después de su comparecencia en el Congreso de los Diputados por la gestión de la catástrofe provocada por la DANA del pasado 29 de octubre. Ribera anunció en la noche del lunes que comparecerá en la Cámara el jueves 21 de noviembre.

En este contexto, el Parlamento preguntó a Šefčovič por sus intenciones respecto a Gibraltar como parte de la política para "fortalecer las relaciones con el Reino Unido en asuntos de interés compartido" y si mantenía "el mismo nivel de compromiso que asumió la presidenta Von der Leyen en el Pleno el 27 de abril de 2021 en cuanto al control parlamentario de la implementación de los Acuerdos UE-Reino Unido". En particular, se refería a la preparación de la revisión del Acuerdo de Comercio y Cooperación, la plena asociación con el Parlamento en el proceso, y la finalización del acuerdo entre la UE y el Reino Unido con respecto a Gibraltar.

Biografía Maroš Šefčovič ha sido vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para el Pacto Verde Europeo, Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva desde agosto de 2023. Esta cartera incluía la supervisión de las relaciones de la UE con el Reino Unido, Andorra, Islandia, Mónaco, Noruega, Liechtenstein, San Marino y Suiza. Šefčovič, miembro de la Comisión Europea durante mucho tiempo, fue vicepresidente de Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva de la Comisión entre 2019 y 2023. De 2014 a 2019, fue vicepresidente de la Comisión para la Unión de la Energía. De 2010 a 2014, fue comisario y vicepresidente de Relaciones Interinstitucionales y Administración; y de 2009 a 2010, fue comisario de Educación, Formación, Cultura y Juventud. Nacido en Bratislava en 1966, Šefčovič se matriculó en la Universidad de Economía de su ciudad natal en 1984, pero entre 1985 y 1990 realizó sus estudios en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú. En 2000, obtuvo un doctorado en Derecho Internacional en la Universidad Comenius de Bratislava. Šefčovič es un ex diplomático que sirvió entre 1991 y 1992 como Cónsul en la Embajada Federal Checa y Eslovaca en Zimbabue. De 1992 a 1995, fue Subdirector de la Embajada Federal Checa y Eslovaca en Canadá. Fue Embajador en Israel entre 1999 y 2002 y Representante Permanente de Eslovaquia ante la Unión Europea entre 2004 y 2009.

Šefčovič también destacó la importancia que tiene para la Unión Europea reconstruir sus relaciones con el Reino Unido después del Brexit, algo que también es una prioridad para el primer ministro británico, Keir Starmer, y su nuevo gobierno laborista.

"El fortalecimiento de las relaciones entre la UE y el Reino Unido de acuerdo con las orientaciones políticas 2024-2029 de la presidenta Von der Leyen será un objetivo clave durante mi mandato. Esto incluye garantizar que los acuerdos existentes se implementen plenamente, así como fortalecer las relaciones con el Reino Unido en temas de interés compartido”, afirmó Šefčovič.

El aspirante a comisario subrayó a la negociación sobre Gibraltar como una de sus prioridades, en la línea de lo expresado en las últimas semanas por el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, y el ministro de Relaciones con la UE del Reino Unido, Nick Thomas-Symonds.

A mediados de octubre, Albares afirmó que "no existe motivo alguno para que el Reino Unido no de ya su sí a este acuerdo". "Sin ese sí lo que vemos es que no comprenderíamos un acercamiento a la Unión Europea cuando no se acepta un acuerdo que es respetuoso con el acervo de la Unión Europea en el espacio Schengen y la Unión Aduanera", apostilló.

Albares dijo al ministro británico de Exteriores, David Lammy, que "España quiere una relación tan estrecha como sea posible con el Reino Unido", pero que es importante que, "de una vez por todas, el Reino Unido dé el sí" al acuerdo sobre el Peñón que hace semanas puso sobre la mesa.

"España tiene ya desde hace muchos, muchos meses un acuerdo equilibrado, generoso, que es respetuoso con el acervo de la Unión Europea, como no puede ser de otra manera, y que garantiza la libertad de circulación de personas y la libertad de circulación de mercancías. España es el país de la Unión Europea con la mayor colonia de ciudadanos británicos perfectamente integrados entre nosotros y tenemos una enorme conectividad, inversiones cruzadas. Evidentemente hay que resolver esta situación en relación con Gibraltar", insistió.

En la recepción del Día de Gibraltar, Thomas-Symonds también situó la negociación sobre el Peñón directamente dentro del plan del Reino Unido para “restablecer” las relaciones con la UE. “Como parte del compromiso del Gobierno del Reino Unido con el crecimiento global, estamos trabajando para restablecer nuestra relación con nuestros amigos en toda Europa, fortalecer los lazos, asegurar un pacto de seguridad de base amplia y abordar las barreras al comercio”, dijo Thomas-Symonds.

Aunque Reino Unido no buscaba volver a unirse a la UE, “existe, no obstante, un espacio muy claro para mejorar la relación comercial y de inversión del Reino Unido con la UE derribando barreras innecesarias al comercio para ayudar a las empresas británicas a prosperar”. “Gibraltar está en el centro de todo esto, por su histórica proximidad geográfica a Europa”, recalcó Thomas-Symonds.