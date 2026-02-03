Los ciudadanos del Campo de Gibraltar reciben en sus móviles un mensaje Es-Alert por la borrasca Leonardo

La ciudadanía del Campo de Gibraltar ha recibido este martes a las 20:23 un mensaje Es-Alert en sus teléfonos móviles con recomendaciones de autoprotección ante el episodio de lluvias intensas, viento y fenómenos costeros provocado por la borrasca Leonardo.

El aviso, emitido por Protección Civil, activa el nivel naranja por riesgo meteorológico en zonas colindantes a avisos rojos, como es el casi de Jimena y San Martín del Tesorillo, e insta a extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y no cruzar zonas inundables ni cauces. También se recuerda la importancia de respetar los cortes de tráfico y no realizar actividades en ríos ni en sus proximidades.

La alerta recomienda buscar zonas altas o subir a plantas superiores en caso de encontrarse en áreas inundables, y seguir en todo momento las indicaciones del servicio de emergencias 112. Las recomendaciones completas pueden consultarse en el portal oficial de la Junta de Andalucía: https://lajunta.es/in.

Este mensaje forma parte del sistema nacional de alertas Es-Alert, diseñado para informar de forma inmediata a la población en situaciones de riesgo grave. La borrasca Leonardo mantiene en vigilancia a toda la comarca, con especial atención a los municipios costeros y zonas de cauce.