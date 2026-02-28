Qué centros comerciales y supermercados abren este Día de Andalucía

El Campo de Gibraltar contará este sábado, 28 de febrero, festivo por el Día de Andalucía, con la apertura de varios centros comerciales y supermercados, facilitando así las compras y el ocio durante la jornada festiva.

En Algeciras y La Línea de la Concepción se concentran los principales espacios que mantendrán su actividad, tanto en el ámbito comercial como en el de la alimentación.

Centros comerciales que abren el 28 de febrero

En Algeciras

Puerta Europa : el centro comercial abrirá sus puertas con normalidad, permitiendo disfrutar de su oferta de tiendas, restauración y ocio.

: el centro comercial abrirá sus puertas con normalidad, permitiendo disfrutar de su oferta de tiendas, restauración y ocio. Bahía de Algeciras de El Corte Inglés: permanecerá abierto durante toda la jornada en su horario habitual (10:00 a 22:00).

En La Línea de la Concepción

Gran Sur: el centro comercial linense abrirá este viernes, con actividad tanto en comercios como en restauración y ocio y actividades por el Día de Andalucía.

Supermercados abiertos este 28 de febrero

Carrefour

La cadena Carrefour mantendrá abiertos sus establecimientos en la comarca:

Carrefour Algeciras

Carrefour Palmones

Carrefour La Línea, ubicado en el Centro Comercial Gran Sur

Mercadona

Mercadona, que suele cerrar los días festivos, abrirá este 28 de febrero. En la mayor parte de sus tiendas el horario será de 9:00 a 15:00, pero abrirá con normalidad en el centro comercial Puerta Europa y en Palmones.

DIA

La cadena DIA contará con numerosos supermercados abiertos en el Campo de Gibraltar. Aunque los horarios pueden variar ligeramente según el establecimiento, la mayoría abrirá de 09:00 a 21:30.

La empresa dispone además de un localizador online para consultar los horarios exactos de cada tienda.

Lidl

Los supermercados Lidl de la comarca abrirán con normalidad, manteniendo su horario habitual de 9:00 a 21:30, tanto en Algeciras, La Línea, Los Barrios como en San Roque.

Aldi

La cadena Aldi también abrirá sus tiendas en el Campo de Gibraltar, con horario comercial estándar de 9:00 a 21:30, salvo cambios puntuales según establecimiento.

Supermercados El Jamón

Los establecimientos de Supermercados El Jamón abrirán en horario especial de mañana, de 9:00 a 14:30.

Ruiz Galán

La cadena Ruiz Galán funcionará con horario especial, con la mayoría de sus supermercados abiertos solo en horario matinal, adaptándose al festivo.

Supermercado de El Corte Inglés en Sotogrande

El Centro Comercial Supermercado de El Corte Inglés en Sotogrande permanecerá abierto en horario de 9:00 a 21:30.