El Campo de Gibraltar ya tiene candidatos para los XI Premios Comarcales y abre el proceso de votación popular

La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha dado el pistoletazo de salida a una de sus citas más emblemáticas del año. La presidenta de la institución comarcal, Susana Pérez Custodio, ha presentado este viernes las nominaciones de los XI Premios Comarcales, unos galardones que distinguen la labor de personas, colectivos, empresas e instituciones que contribuyen de forma destacada al desarrollo social, cultural, económico y humano del territorio.

El anuncio llega en un inicio de año especialmente intenso para la Mancomunidad, marcado por la planificación de acciones estratégicas de proyección exterior —como la presencia del Campo de Gibraltar en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur)— y por los preparativos del Día de la Comarca, una de las citas institucionales más relevantes del calendario anual.

Los Premios Comarcales alcanzan este año su undécima edición y vuelven a contar con un proceso de votación popular, que permanecerá abierto desde hoy y hasta el próximo 26 de enero. Las votaciones se realizarán de forma online a través del portal web de la Mancomunidad: www.mancomunidadcg.es/premioscomarcales

De cada categoría resultará elegido un único galardonado. Los nombres de los premiados se darán a conocer el martes 27 de enero, mientras que la ceremonia de entrega tendrá lugar durante la gala del Día de la Comarca, prevista para el 5 de febrero en el Auditorio de San Pablo de Buceite, en el municipio de Jimena de la Frontera, coincidiendo con el 41 aniversario de la creación de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

Pérez Custodio recordó que las candidaturas se elaboran en coordinación con los ocho ayuntamientos de la comarca, responsables de proponer a los nominados en las distintas categorías.

Nominados por categorías

En Labor Social y Solidaria , que reconoce el compromiso con la ayuda y la cohesión social, concurren la Asociación Humanos con Recursos , la Coordinadora Despierta de La Línea y el Zoo de Castellar .

, que reconoce el compromiso con la ayuda y la cohesión social, concurren la , la y el . La Labor Artística cuenta como candidatos con el escultor chisparrero Sergio Raúl Delgado “El Kiki” , el director de la Banda de Música de Jimena José Antonio Sánchez Da Ascencao y el poeta y compositor linense José Luis García Guillermo .

cuenta como candidatos con el escultor chisparrero , el director de la Banda de Música de Jimena y el poeta y compositor linense . En Mérito en la Práctica Deportiva han sido nominados el Club Do-San Taewon-Do de San Roque , el campeón de motocross de Tarifa Pedro Herrera Luque y Juan Merino Ruiz , exfutbolista y entrenador de La Línea.

han sido nominados el , el campeón de motocross de Tarifa y , exfutbolista y entrenador de La Línea. La categoría de Excelencia Empresarial incluye a Pilar Vázquez Gandiaga , consejera delegada de Aliauto ; Francisco Valdivia , de Calzados y Complementos Payma , y el Complejo Dos Lunas , de San Martín del Tesorillo.

incluye a , consejera delegada de ; , de , y el , de San Martín del Tesorillo. En Fomento del Turismo y la Sostenibilidad optan al premio OKU Hotel Alcaidesa , Hotel Almoraima y Pastelería La Plata , de Los Barrios.

optan al premio , y , de Los Barrios. El apartado de Comunicación reúne las candidaturas de Rubén García Perea , Carlos Prieto Pérez y Turismo Running .

reúne las candidaturas de , y . En Labor Cultural han sido nominados María Antonia Peña Guerrero , rectora de la Universidad de Huelva; el Grupo Almadraba de Tarifa , y el historiador Antonio Torremocha Silva .

han sido nominados , rectora de la Universidad de Huelva; el , y el historiador . Por último, en Promoción y Defensa de la Igualdad concurren Esther Requena, policía local de La Línea e impulsora de talleres de defensa personal; la Asociación Arcoíris de Castellar, y Eduvigis Collado, de la asociación MZC, por su trabajo en teatro social y talleres de paz.

Como es habitual, la Mancomunidad concederá además una Mención Especial, cuyo destinatario se dará a conocer junto a los ganadores.

La presidenta cerró su intervención animando a la ciudadanía campogibraltareña a participar activamente en las votaciones y felicitó a todas las personas y entidades nominadas, subrayando que la nominación supone ya un reconocimiento al trabajo realizado en beneficio del Campo de Gibraltar.