Un camión cargado de tomates arde en plena A-7 y provoca retenciones a primera hora de la mañana

La autovía A-7 ha amanecido este jueves, 12 de marzo, con tráfico lento a la altura de San Roque Club tras el espectacular incendio de un camión ocurrido la noche anterior. El vehículo, un tráiler cargado de tomates, comenzó a arder mientras circulaba en dirección Málaga, lo que generó momentos de alarma entre los conductores que transitaban por la zona.

Las llamas, visibles desde bastante distancia, sorprendieron a quienes pasaban por el lugar y provocaron numerosas llamadas de aviso a los servicios de emergencia. Según han informado desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, la central recibió las alertas en torno a las 20:30 de este miércoles, todas ellas avisando del incendio de un camión en plena autovía.

El suceso se produjo en el término municipal de San Roque, en el tramo de la A-7 que conecta con Estepona y continúa hacia Málaga. Tras recibir los avisos, desde el 112 activaron de inmediato a los efectivos del Consorcio de Bomberos y a la Policía, tanto Nacional como Local, que se desplazaron hasta el lugar para controlar la situación y garantizar la seguridad del tráfico.

Los trabajos de extinción del camión se prolongaron durante varias horas. / Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz

Según han detallado posteriormente los bomberos, el aviso movilizó inicialmente al parque de San Roque, con el apoyo del parque de Algeciras, que acudieron a la A-7, en el kilómetro 1098, en dirección Málaga. El incendio afectaba al remolque de un camión que transportaba una carga de cajas de tomates.

Los trabajos de extinción se prolongaron durante varias horas. Una vez controladas las llamas, los efectivos continuaron con labores de refresco hasta cerca de la medianoche, apoyados por el vehículo nodriza desplazado desde Algeciras. Para garantizar la completa extinción fue necesario retirar parte de la carga del remolque.

En la intervención participaron cinco efectivos y tres vehículos: una autobomba rural pesada (R-30), la nodriza (N-17) y un vehículo de mando (M-49), empleándose alrededor de 9.000 litros de agua. En el operativo también colaboró la Guardia Civil. No se registraron daños personales.

Uno de los carriles permanece cerrado en la A-7, lo que está provocando retenciones en dirección Málaga, este jueves por la mañana.

Las labores de intervención y retirada del vehículo han continuado durante la madrugada y primeras horas de este jueves. Como consecuencia, uno de los carriles permanece cerrado en la autovía, lo que está provocando retenciones en dirección Málaga.

Las autoridades piden precaución a los conductores que circulen por la zona y recomiendan extremar la atención al volante mientras continúan las tareas para normalizar completamente la circulación.