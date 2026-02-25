Cádiz corona su temporada taurina con Morante en lo más alto y un homenaje unánime a David Galván

David Galván conversa con Morante de la Puebla antes de hacer el paseíllo en Algeciras.

La provincia de Cádiz ya tiene veredicto taurino. El jurado de los V Premios Taurinos de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz ha puesto nombre propio a la temporada 2025 y ha señalado, sin fisuras, una faena para el recuerdo: la de Morante de la Puebla al cuarto toro de la tarde del pasado 23 de mayo en la plaza de toros de Jerez de la Frontera, considerada la mejor de toda la campaña en la provincia.

La entrega de los galardones se celebrará en marzo en Chiclana de la Frontera, en el marco de los actos conmemorativos del 150 aniversario del otorgamiento del título de Ciudad. Una cita que unirá tradición, historia y presente taurino en una localidad estrechamente vinculada a la fiesta.

La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, ha refrendado el respaldo institucional a la tauromaquia y ha valorado muy positivamente que Chiclana sea el escenario de esta nueva edición, reforzando así una efeméride histórica.

David Galván, mención especial por unanimidad

El jurado concedió, además, por unanimidad, una mención especial al diestro gaditano David Galván, en reconocimiento a la extraordinaria temporada realizada. Un respaldo sin matices a la regularidad, el compromiso y la proyección del torero afincado en el Campo de Gibraltar.

Junto a los grandes nombres propios, el palmarés lo completan la ganadería de Núñez del Cuvillo, premiada como mejor ganadería; Ignacio Candelas, como mejor novillero con picadores; y Manuel Rodríguez “Mambrú”, reconocido como mejor subalterno.

El Premio a la Promoción, Difusión y Defensa de la Tauromaquia ha recaído en la Peña Taurina Francisco Montes “Paquiro” de Chiclana, subrayando el papel esencial de las entidades que mantienen viva la afición desde la base.

Memoria Anual Taurina 2025, radiografía del año

El fallo del jurado se emitió tras analizar los 94 festejos celebrados durante 2025 en la provincia gaditana, una cifra que consolida el buen momento del sector. Se celebraron 16 corridas de toros en plazas como El Puerto de Santa María, Algeciras, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, Sanlúcar de Barrameda, Los Barrios, Tarifa, San Roque y Ubrique.

A ellas se sumaron tres corridas de rejones, siete novilladas con picadores y tres espectáculos mixtos en distintos municipios, lo que dibuja un mapa taurino activo y equilibrado en el conjunto del territorio.

Los datos avalan esta percepción: 2025 se sitúa como la quinta mejor temporada en número de festejos desde que existen registros. Las 16 corridas autorizadas mantienen un umbral estable desde 2013, mientras que el conjunto de espectáculos se aproxima a las cifras de 2010.

Durante la temporada se produjeron dos indultos en plazas gaditanas y se cortaron 20 rabos, con especial relevancia de las 61 orejas obtenidas en plazas de segunda categoría.

En cuanto a protagonismo en los carteles, Morante de la Puebla encabezó el escalafón provincial con cinco tardes. Le siguieron Alejandro Talavante (cuatro), y con tres actuaciones Roca Rey, Manuel Escribano y David Galván. Con dos comparecencias figuraron José María Manzanares, Miguel Ángel Perera, Pablo Aguado y Juan Ortega.

El acto de entrega de premios servirá también para presentar la Memoria Anual Taurina 2025, un documento de referencia que recopila datos estadísticos, reportajes gráficos y los aspectos más relevantes de la temporada. Una herramienta pensada para aficionados, profesionales y estudiosos que quieran analizar con detalle la evolución de la tauromaquia gaditana.

Especial protagonismo han tenido las escuelas taurinas de la provincia, convertidas en una sólida cantera de jóvenes valores que ya nutren el escalafón profesional andaluz.