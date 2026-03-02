La borrasca Regina y una posible dana ponen en alerta a Andalucía y la Comunidad Valenciana por lluvias intensas

La llegada de la borrasca Regina, junto con la posible formación de una dana a finales de semana, provocará un cambio brusco de tiempo en Andalucía y la Comunidad Valenciana, con lluvias intensas, tormentas, fuerte viento de levante, episodios de calima y riesgo de inundaciones locales, especialmente entre el martes y el viernes, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteored.

El episodio comenzará a notarse con fuerza desde la tarde del martes en el área del Estrecho y el litoral andaluz, donde se esperan chubascos localmente intensos, acompañados de tormentas y posible granizo. Estas precipitaciones se extenderán durante el miércoles por buena parte del tercio sur peninsular, afectando especialmente a Cádiz, Málaga, Sevilla, Córdoba, Jaén y Almería.

A partir del jueves, las lluvias avanzarán hacia el arco mediterráneo, donde la Aemet sitúa el mayor riesgo de precipitaciones persistentes y abundantes, con especial atención a la Comunidad Valenciana y al sur de Cataluña. Según Meteored, los acumulados podrían alcanzar más de 200 litros por metro cuadrado en puntos de Valencia y Tarragona, lo que eleva el riesgo de crecidas súbitas en barrancos y zonas inundables.

Una posible dana

Los modelos meteorológicos apuntan además a la posible llegada de una dana a partir del viernes, lo que podría prolongar el episodio de inestabilidad, manteniendo las lluvias en amplias zonas de la Península y Baleares durante el final de la semana. Aunque existe un alto grado de incertidumbre sobre su evolución, la Aemet recomienda seguir con atención las actualizaciones diarias de la predicción.

Levante fuerte, temporal costero y lluvia de barro

El temporal vendrá acompañado de vientos intensos de componente este y sudeste, con rachas muy fuertes en el litoral mediterráneo y el área del Estrecho, lo que generará temporal marítimo en el Mediterráneo y el mar de Alborán.

Además, el flujo de vientos transportará polvo sahariano en suspensión, aumentando la probabilidad de lluvias de barro, especialmente en el sur de Andalucía, Ceuta, Melilla y la franja mediterránea.

Descenso térmico y semana muy lluviosa en España

Tras un ascenso puntual de las temperaturas, los termómetros bajarán de forma generalizada a partir del jueves, con un ambiente más frío de lo habitual para estas fechas.

Los modelos sitúan a España como el país con más lluvias de Europa esta semana, con especial incidencia en Andalucía oriental, el Estrecho, la Comunidad Valenciana y Cataluña, dentro de un patrón atmosférico muy favorable para episodios de precipitaciones persistentes.