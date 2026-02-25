Archivada la denuncia por agresión sexual contra ex Defensor del Pueblo andaluz José Chamizo por falta de indicios

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, plaza número 5, ha acordado este miércoles el archivo de las diligencias previas abiertas contra el ex Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y un segundo investigado a raíz de que fuese denunciado por presuntamente agredir sexualmente, amenazar y lesionar a cuatro jóvenes.

La decisión se ha producido tras analizarse y valorarse las declaraciones de las víctimas y testigos protegidos que han depuesto en el procedimiento, según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La magistrada que ha llevado el caso ha llegado a la conclusión de que no hay "indicios suficientes" de que el investigado hubiese cometido los hechos que le atribuyeron.

El auto, al que ha tenido acceso Europa Sur, explica que "a la vista de la instrucción practicada, no resultan indicios suficientes de la perpetración por parte de los investigados de una acción típica y perseguible". La instrucción ha consistido en las declaraciones de los investigados y las presuntas víctimas en calidad de testigos protegidos.

Chamizo llegó a ser detenido por la Policía Nacional el 19 de marzo de 2025 después de ser denunciado por un presunto delito de agresión sexual contra varios migrantes. Ese mismo día, el sacerdote atribuyó la "denuncia falsa" a un miembro de la ONG Sevilla Acoge. Antes se acogió a su derecho constitucional a no declarar ni en la comisaría de Blas Infante ni en los juzgados del Prado de San Sebastián, de acuerdo con el consejo que le dieron sus abogados, José Luis Fernández de Pedro y Javier Gimeno. La magistrada también acordó su puesta en libertad aquel mismo día y no adoptó ninguna medida cautelar contra él.

A su salida de los juzgados, Chamizo negó con rotundidad las acusaciones y habló de una "denuncia falsa motivada por una persona que se quiso hacer con el gobierno de la Fundación Sevilla Acoge". Este hombre, según el ex Defensor del Pueblo, estuvo lanzando "calumnias y bulos" junto a otros miembros de la Fundación que "se inventaron historias de contenido erótico". El denunciante, añadió, se limitó a recopilar unas supuestas denuncias que "pone en boca de otros". Para entonces ya no estaba en Sevilla Acoge e incluso había sido despedido de otra fundación.

Además de desmentir todo, Chamizo aseguró que la denuncia sólo decía "tonterías" y explicó que no conocía a los jóvenes que eran las supuestas víctimas. Incluso resaltó que había un nombre falso. "Todo esto se irá desmontado poco a poco", auguró, como finalmente ha sucedido. Contra el auto cabe la posibilidad de recurso

Un trayectoria intachable

José Chamizo, de 77 años, fue Defensor del Pueblo Andaluz durante diecisiete años. En 1996 fue designado para este cargo por el Parlamento de Andalucía y después fue reelegido en 2001 y 2007 hasta que concluyó su periodo en esta institución en 2013.

Cuando dejó el cargo, fundó la ONG Voluntarios de otro Mundo, dirigida a menores que habían sido tutelados por la Junta y también a indigentes que se encontraban en prisión. Esta entidad tiene sedes en Sevilla y en Jerez de la Frontera. También preside desde 2018 la ONG Sevilla Acoge, encaminada a la asistencia a personas migrantes y a la defensa de sus derechos. Además, es colaborador de la sección de opinión de Europa Sur, donde escribe ininterrumpidamente desde hace años.