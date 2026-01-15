Arcgisa dona 2.070 litros de aceite al Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar

La empresa pública Agua y Residuos del Campo de Gibraltar SA (Arcgisa) ha realizado una nueva donación de 2.070 litros de aceite vegetal apto para consumo al Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar, dentro del proyecto Aceite Solidario Campo de Gibraltar, una iniciativa que integra la correcta gestión medioambiental de los residuos con una clara vocación social, orientada a apoyar a familias en situación de vulnerabilidad de la comarca.

El acto de entrega oficial ha tenido lugar en el Hogar Marillac de La Línea de la Concepción, entidad social beneficiaria, y ha contado con la presencia de la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Pérez Custodio; el consejero delegado de Arcgisa, Manuel Abellán; la teniente de alcalde y delegada de Políticas Sociales del Ayuntamiento linense, Zuleika Molina; y el presidente del Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar, José Serrano, así como representantes de la organización solidaria.

Durante su intervención, Susana Pérez Custodio ha destacado que el proyecto Aceite Solidario “permite convertir un gesto cotidiano como el reciclaje del aceite usado en una acción con un impacto social directo”, subrayando además que esta iniciativa “pone de manifiesto el compromiso de las administraciones públicas y de Arcgisa con las personas que más lo necesitan”. Además, ha valorado “la extraordinaria labor que desarrolla el Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar, que atiende a miles de personas en la comarca gracias al esfuerzo y la dedicación de su equipo y voluntariado”.

La presidenta de la Mancomunidad ha incidido en la importancia de la colaboración ciudadana en la recogida selectiva de aceite de cocina usado, señalando que “la implicación de los hogares, junto al trabajo coordinado de Arcgisa y de los ayuntamientos, hace posible que este residuo se transforme en un recurso esencial para muchas familias”.

Por su parte, el consejero delegado de Arcgisa, Manuel Abellán, resaltó que “la separación de los residuos en origen es la clave para avanzar en economía circular”, recordando que “una correcta gestión del aceite vegetal usado no solo evita problemas medioambientales, sino que permite desarrollar acciones solidarias que revierten directamente en la sociedad”.

Desde el ámbito municipal, Zuleica Molina, delegada de Políticas Sociales del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, ha agradecido que la entrega se haya realizado en el municipio, destacando que “acciones como esta refuerzan el trabajo que desarrollan a diario las entidades sociales locales y suponen un apoyo fundamental para atender a las personas en situación de mayor vulnerabilidad”.

El presidente del Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar, José Serrano, indicó que esta donación “resulta especialmente valiosa en el actual contexto de encarecimiento de la cesta de la compra, siendo el aceite uno de los productos más demandados”. En este sentido, ha subrayado que “esta aportación permitirá garantizar el abastecimiento durante los próximos meses y reforzar la atención a las entidades sociales con las que colaboramos”.

Los 2.070 litros de aceite de girasol, correspondientes a unidades de un litro, serán distribuidos entre numerosas entidades sociales de La Línea de la Concepción junto a los otros siete municipios campogibraltareños, entre ellas asociaciones de atención a personas desfavorecidas, centros de acogida, comedores sociales y distintas Cáritas parroquiales, alcanzando a un amplio número de beneficiarios.

Esta nueva donación se suma a los más de 4.800 litros de aceite entregados durante el primer año de vigencia del convenio, fruto de la anterior colaboración entre la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Arcgisa y la Fundación Moeve, consolidando la continuidad del proyecto medioambiental y social de la empresa pública comarcal.

La iniciativa, que se enmarca en el área de Residuos de la empresa pública Arcgisa, vinculándose específicamente al servicio de recogida separada de aceites vegetales usados, contempla acciones de concienciación ciudadana y cuenta con una dotación específica para actuaciones solidarias, contribuyendo de forma directa a diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 2 (Hambre Cero), el ODS 3 (Salud y Bienestar) y el ODS 10 (Reducción de las Desigualdades).