El movimiento antidroga ve como un "grave error" desmantelar el OCON de la Guardia Civil

El presidente de la coordinadora antidroga Alternativas, Francisco Mena, califica como un "grave error" la iniciativa del Gobierno de disolver el Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico (OCON Sur), que durante sus cuatro años de funcionamiento ha desmantelado decenas de organizaciones dedicadas al narcotráfico en el Campo de Gibraltar y otras zonas de Andalucía.

Los 150 agentes que confirmaban esta unidad en comisión de servicios se repliegan ahora a sus comandancias de origen al considerar restablecido el principio de autoridad en la zona.

Mena indica que con esta decisión se manda "un mensaje a la ciudadanía de que el problema del narcotráfico en la zona ya está resuelto". "Es un grave error, sobre todo porque hemos visto a lo largo de la historia del Campo de Gibraltar", afirma.

El responsable de Alternativa recuerda que "cuando la presión policial baja, las organizaciones delictivas desplazadas a otros lugares vuelven al Estrecho, que es su zona de confort, la zona cero del narcotráfico".

En cuatro años, la unidad de élite OCON Sur ha desarticulado a los principales clanes de la droga en la zona, con la investigación y detención de más de 10.000 personas y la incautación de más de 1.400 toneladas de estupefacientes.

Mena considera qu, "si en estos cuatro años se hubieran actualizado los catálogos de la Comandancia y de las dos comisarías, podríamos entender que con esos agentes de más se podría prestar un servicio similar. Pero estamos ahora igual que hace cuatro años".

El dirigente asociativo califica de "espectaculares" los resultados del trabajo de esta unidad de élite en la comarca en estos cuatro años, con "miles de detenidos, cientos de toneladas incautadas, decenas de organizaciones ya puestas a disposición judicial. Un trabajo excelente", por lo que felicita "a todos los agentes que han formado parte de este operativo".

Por ello, Mena se muestra crítico con la deslocalización de esta unidad: "Creo que lo que funciona bien no hay por qué cambiarlo. Ahí están los resultados. Las cosas se cambian cuando hay cosas que no funcionan bien".

El presidente del colectivo advierte de que el movimiento antidroga va a estar "muy pendiente de la evolución del narcotráfico y si vemos que esto no funciona, lo denunciaremos públicamente. No queremos volver a situaciones que ya pensábamos que estaban resueltas. Durante años nos llevó a una situación de pérdida de autoridad. Ahora que se ha acabado con la impunidad del narco, no lo estropeemos".