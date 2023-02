El alga invasora del Estrecho, base de un tratamiento experimental para la seca del alcornocal

Un premio de 5.000 euros a la SEP de Tarifa, retenido por la Junta

La Sección de Educación Permanente de Tarifa (SEP) ganó a finales del pasado año el primer premio en el Concurso Nacional de Buenas Prácticas en centros educativos públicos correspondiente al año 2022 por el proyecto Economía circular desde la educación permanente.

Dotado con 5.000 euros, la SEP se mantiene a la espera de recibir la transferencia del dinero por parte de la Junta de Andalucía. "Nuestro centro ganó el primer premio en dicho certamen. El Ministerio, al tratarse de un centro de la Junta de Andalucía, que tien un CIF único para todos los centros, realizó la transferencia bancaria a la Junta de Andalucía el 14 de diciembre de 2022. Y allí sigue el dinero", critica Antonio Vegara.

Los fondos serían de gran utilidad para avanzar en todos los proyectos que la SEP tiene en marcha. Principalmente, para comprar un molino con el que triturar las algas. "No obstante, eso no nos paraliza. Buscamos fórmulas imaginativas para seguir adelante, aunque no es justo que el dinero esté retenido y no pueda ser gestionado por quien lo ha ganado", subraya Vegara.