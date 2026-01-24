'Afortunadamente'. Si tienes un problema busca una solución y continúa avanzando

Ficha literaria Afortunadamente. Autoría tanto del texto como de las imágenes de Remy Charlip. Traducción de Rafael Salgueiro y Susana Collazo. Premio al Mejor Libro Infantil Ilustrado por el New York Times. Ganador de la selección del Banco del Libro como uno de los Mejores Libros Infantiles de 2020. Editorial: Lata de Sal.

Por fortuna, cada día se valoran más los álbumes ilustrados, y no solo por sus bonitas imágenes para los más pequeños, sino por su valor educativo y emocional para todas las edades. El protagonista de esta historia es el pequeño Ned. Él es un niño muy expresivo que nos contará su aventura para llegar a un cumpleaños.

¿Existe el azar, la suerte, el tener estrella para que todo le salga bien? Creo que no, la casualidad no existe, todo es “causalidad”, todo ocurre por determinada causa y nosotros podemos y debemos trabajar, usar o modificar las causas para alcanzar las metas deseadas. No es buscar la suerte, sino trabajar, tener disciplina y perseverancia para poder aprovechar el viento que encontremos. Como dicen los buenos escritores “que las musas te encuentren trabajando”.

El pequeño Ned no es que tenga suerte, él se encuentra con problemas, pero tiene constancia y sigue para adelante. Hay días rosas, violetas, celestes, verdes, es decir, buenos, en los que Ned disfruta de la vida. También se va a encontrar con otros que son grises, con nubarrones bien oscuros, negros, pero a los que también Ned se debe enfrentar o buscar las soluciones.

Cuando leemos Afortunadamente con una perspectiva de adulto podemos afirmar que es un pequeño tratado de filosofía que anima a los pequeños lectores a que no se rindan ante los problemas de la vida, que deben adaptarse y recuperarse ante las situaciones complicadas, es más, la experiencia los fortalece y les enseña a mejorar sus respuestas. Y de esta forma, al final, llegar a la gran fiesta.

Ned, entre Afortunadamente y Desafortunadamente, vive todas las emociones primarias. Aunque él sabe que la suerte y la fortuna son de los que las buscan.

El dibujo es esquemático y frontal, sin embargo, con gran dinamismo para mostrarnos caídas y carreras, que animan el ritmo de la lectura. El uso de los colores ayuda a los pequeños lectores a vivir cada una de las emociones y de los problemas con los que se va encontrando Ned, colores pasteles en Afortunadamente, para pasar en Desafortunadamente a distintas tonalidades de grises. Las ilustraciones tienen un trazo limpio, con pocos detalles, podríamos decir que tendiendo al “minimalismo”, pero en otras están llenas de múltiples detalles que nos invitan a pararnos y a disfrutar con cada uno de ellos, lleno de simbolismo cromático. Son ilustraciones a doble página que buscan nuestra sorpresa cada vez que pasamos una de ellas.

Y a todo esto, ¿quién es Ned, un niño o un adulto? Su edad es indeterminada, podemos ser cualquiera, o mejor dicho, Ned somos cada uno de nosotros, invitándonos a avanzar en busca de nuestra fiesta sorpresa.

Afortunadamente. Editado por Lata de Sal. Texto e ilustraciones de Remy Charlip. Tapas duras, tamaño 18 x 22,5 cm y con 44 páginas. El libro se inicia con una carta de los sucesos más importante ocurridos en el año 1964, como el nacimiento de Mafalda o el estreno de Mary Poppins, y es que también fue el año 1964 cuando se publicó Afortunadamente. Son más de 50 años esperando este libro en castellano. Su autor lo describe “como una bulliciosa danza con el protagonista volando, cayendo desde el cielo, buceando, nadando, corriendo, cavando… para alcanzar su destino a pesar de todos los obstáculos”. Afortunadamente es uno de los grandes álbumes ilustrados de la segunda mitad del siglo XX.

Es un libro que nos invita a abrir nuestra mente y a buscar soluciones ante las dificultades de la vida, con mirada positiva; sin embargo, tampoco oculta los problemas, las adversidades. La lectura tiene un gran ritmo musical y es que no podemos olvidar que Remy Charlip es profesor de Coreografía.

Recomendado a partir de los 3 años. Tiempo de lectura 35 minutos.

Los pequeños lectores recomiendan

Daniel Nieto Díaz, alumno de 5º: “En el libro viviremos una gran aventura. El niño protagonista tiene que ir a una fiesta, pero él vive en Nueva York y la fiesta es en Florida, que está muy lejos. Ahí es cuando se hace más pequeño y los colores se vuelven grisáceos. En la ciudad él es una hormiga en medio de ella, pero coge prestado el avión de su amigo y se hace gigante, en el cielo nace un arcoíris y la ciudad es ahora pequeña. Es fascinante como el autor expresa los colores: colores pasteles para la felicidad y grises para la tristeza. Lo que el libro quiere decir es que nunca el niño se rinde, le persiguen tiburones, tigres, tiene que excavar, pero sigue y sigue hasta que lo consigue”.

Elisa Fajardo Cantón, alumna de 5º de Primaria: "Afortunadamente es el libro de un chico que tiene mala suerte, pero afortunadamente se salva. Me encanta como el autor pone una página de color y otra en blanco y negro. La portada es el chico sobre un azul cielo tirándose en paracaídas. Este libro al principio cuenta las cosas ocurridas en 1964, año en el que salió, ya está un poquito antiguo, más de 50 años, pero sigue siendo igual de chulo. Ha ganado premios por sus ilustraciones. Es divertido, pero también caótico, y con momentos divertidos”.

Actividades con su lectura

El libro que traemos hoy es un álbum ilustrado, por ello las ilustraciones tienen tanta importancia como el texto, incluso más.

Antes de empezar a leer : Nos fijamos en la portada y en su título: ¿Qué es para ti ser afortunado? ¿Existe la suerte? ¿Y la mala suerte? ¿Qué le puede estar ocurriendo a ese niño? ¿Por qué va en paracaídas? ¿Dónde piensas que aterrizará?

: Nos fijamos en la portada y en su título: ¿Qué es para ti ser afortunado? ¿Existe la suerte? ¿Y la mala suerte? ¿Qué le puede estar ocurriendo a ese niño? ¿Por qué va en paracaídas? ¿Dónde piensas que aterrizará? Durante la lectura : ¿Qué te parecen las imágenes? ¿Qué te quiere decir el autor con los colores?

: ¿Qué te parecen las imágenes? ¿Qué te quiere decir el autor con los colores? Finalizado el libro: Vamos a escribir nuevas aventuras de Ned ¿Y si Ned cae en medio de un partido de fútbol? ¿Y si Ned se encuentra con una manada de elefantes? ¿Y si el viento lleva a Ned sobre un volcán? ¿Y si Ned…?

Remy Charlip. Brooklyn, Nueva York (Estados Unidos) Bailarín, coreógrafo, director de teatro, diseñador de vestuario y escenografía, educador, artista visual, autor e ilustrador de libros infantiles estadounidense. Lo podemos resumir como artística polifacético. Licenciado en Bellas Artes. Cofundó Paper Bag Players, una compañía de teatro para adultos inspirada en la escena vanguardista neoyorquina que actúa para niños. Dirigió obras para la Compañía Nacional del Teatro para Sordos y realizó residencias con la Compañía de Ballet del Teatro Escocés, el Teatro de Danza Galés, The Dance Company (Nueva Gales del Sur) y el Taller de Danza de Caracas.

Enseñó danza, incorporando a menudo modalidades curativas como la Técnica Alexander; coreografía en la New School for Social Research; fundó el programa de teatro infantil en el Sarah Lawrence College. Charlip fue profesor visitante o investigador en la Universidad de Yale, Bennington College, la Universidad de Harvard, la Universidad de California, Santa Bárbara y la Universidad de Hofstra. Dirigió numerosos talleres de creatividad y danza para adultos y niños por todo el país.

Comenzó ilustrando sobrecubiertas e interiores de libros mientras estaba en Black Mountain College, incluyendo los de Margaret Wise Brown, Ruth Krauss y Betty Miles. Su primer libro infantil, con texto e ilustraciones propias fue Dress Up and Let's Have a Party. Charlip ganó tres veces el premio al Mejor Libro Infantil Ilustrado del New York Times. Ha publicado una veintena de libros infantiles, pero por desgracia pocos han llegado a nuestras librerías.