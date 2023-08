Solidaridad y tecnología al servicio de las personas con Alzheimer de Tarifa

La enfermedad del Alzheimer es tan compleja, tiene tantas aristas ya afecta a tantas cosas y a tantas personas, que a veces resulta complicado distinguir cuáles son las prioridades. Hay una, sin embargo, en la que coinciden médicos, asistentes, expertos, enfermos y familiares: la ralentización de sus efectos. Se conoce por deterioro cognitivo a la disminución de la cognición (concentración, comunicación, memoria y orientación) de los enfermos de Alzheimer que termina afectando a la capacidad de la persona para realizar actividades de la vida diaria, como vestirse, bañarse e incluso comer. Es una de las más temibles consecuencias de la enfermedad, y demorarlo es esencial para mejorar la calidad de vida de todos los afectados.

En AFA-Tarifa lo saben, y por eso han puesto en marcha, gracias a la concesión el Premio al Valor Social de Fundación Cepsa, un nuevo proyecto que consiste en la realización de un taller de estimulación para personas enfermas que se extiende a lo largo de todo el año. Con este proyecto, explica Virginia Castro, psicóloga de la asociación, “pretendemos mejorar calidad de vida de las personas con enfermedad de Alzheimer y de sus familiares” atendiendo directamente “a la demora del deterioro cognitivo y funcional que generan estas patologías”, y sobre todo “al asesoramiento y formación de los familiares”.

El programa tiene diferentes actividades enfocadas a este doble objetivo (demorar el deterioro cognitivo y atender las necesidades sociosanitarias de familiares y enfermos), entre otras un innovador taller de estimulación virtual a través de ‘NeuronUp’, una plataforma digital de estimulación cognitiva con la que los profesionales pueden diseñar diferentes terapias y medir los resultados de su aplicación. Además, el proyecto incluye otras acciones como un taller de cuidado de plantas, gracias al cual cada enfermo tendrá una planta a su cuidado, lo que contribuirá a fortalacer todas sus habilidades y mejorar las funciones de la vida diaria.

Más de 20 años

AFA-Tarifa es una Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer, sin ánimo de lucro, que nació en diciembre de 2002 con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de los enfermos y sus familiares. En la asociación se llevan a cabo varios proyectos de los cuales puede beneficiarse cualquier persona que tenga un familiar con Alzheimer o cualquier otra demencia. Así, AFA realiza tareas de asesoramiento e información, atención psicológica y grupos de autoayuda, taller de psicoestimulación, atención social para tramitación de ayudas, prestaciones, etc., psicoestimulación a domicilio y servicios de ayuda a domicilio. En definitiva, su objetivo principal es atender todas las necesidades sociosanitarias, con los mayores recursos posibles, de las personas enfermas y de sus familiares. En Tarifa hay una sola residencia de mayores, pero no cuenta con atención específica del Alzheimer, de modo que “los familiares necesitan un centro a donde acudir, al menos por las mañanas”, un recurso “para el respiro familiar, y la atención no farmacológica a personas con patologías”. Ahí es donde AFA hace su principal labor, pero ni qué decir tiene que para poder llevarla a cabo hace falta una financiación que no siempre es fácil conseguir. El Premio al Valor Social de Fundación Cepsa permite hacerlo realidad. “La asociación no podría funcionar sin ayudas como la de Fundación Cepsa”, asegura Virgina Castro. “Sin este recurso no podríamos atenderlos.