El PSOE pone en duda la "legalidad" de la subida de la tasa de la basura en el Campo de Gibraltar

La portavoz socialista en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y secretaria general del partido en Tarifa, Lucía Trujillo, ha reiterado este jueves en Algeciras el “rechazo” del PSOE al “tarifazo” de la basura aprobado la institución comarcal, al tiempo que ha advertido de que existen serias dudas sobre la “legalidad” de que se haya empezado a aplicar con carácter retroactivo.

En rueda de prensa junto con el secretario general del PSOE de Los Barrios y viceportavoz comarcal, Daniel Perea, y el secretario de Organización del PSOE de Algeciras y también miembro de la Mancomunidad, Fran Fernández, Lucía Trujillo ha confirmado que desde el Partido Socialista se va a “estudiar esta posible ilegalidad del cobro con carácter retroactivo en el recibo de la basura que ha realizado Arcgisa”, la empresa pública mancomunada de recogida de residuos, y ha anunciado ante los periodistas que “si se prueba que ha sido así, desde el PSOE vamos a tomar las acciones que sean necesarias para defender los intereses de los vecinos y vecinas de la comarca”.

“No logramos entender cómo el gobierno de la Mancomunidad, formado por el Partido Popular y por 100×100, es capaz de acometer este atraco al bolsillo de los campogibraltareños, mientras que ellos se suben el sueldo”, ha lamentado Trujillo, que ha instado a la presidenta de la institución, Susana Pérez Custodio (PP), a que deje ya de mentir y de intentar confundir a los ciudadanos. “La Ley de residuos y suelos contaminados para la economía circular sí recoge que debe existir una tasa para el depósito de residuos en vertedero, pero no dice ningún artículo de esta ley que para recoger esa tasa haya que subir el recibo un 46%, y a la vista está, ya que ésta es la única administración de la provincia que ha hecho una subida de estas características en el recibo de la basura”.

Además, Trujillo ha explicado que el artículo 97 de esta Ley dice que la recaudación del impuesto se asignará a las comunidades autónomas, es decir, que “todo lo que se va a recaudar gracias a este impuesto va para el Gobierno de la Junta de Andalucía, el Gobierno de Moreno Bonilla. Por tanto, desde aquí instamos nuevamente al gobierno de la Mancomunidad a dejar ya de mentir, a ser transparente y decir la verdad, que esa modificación de las ordenanzas la ha aprobado el PP con sus socios de gobierno y el voto de calidad de la presidenta, y con el voto en contra del Partido Socialista”, cuyas alegaciones fueron desestimadas.

En lo que respecta a la aplicación de esta nueva tarifa, Trujillo ha señalado que “a todos nos ha llegado ya el recibo de la basura, y en ese recibo no viene la cantidad que correspondería al cuarto trimestre, sino una cantidad mayor”, y ha recordado que, al haberse configurado dicha ordenanza como ordenanza fiscal, en ningún caso puede tener carácter retroactivo”. “Por tanto, no entendemos cómo el gobierno de la Mancomunidad es capaz de cobrar con carácter retroactivo este recibo cuando no lo ampara la Ley”, ha añadido Trujillo, explicando que ya ha habido una reunión para compartir esta “preocupación” y este “rechazo al tarifazo de la basura” con la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), y que ambas organizaciones “nos hemos comprometido a estudiar esta posible ilegalidad”.

Por su parte, el portavoz adjunto Dani Perea ha recordado que “ese impuesto fue decretado en 2022 y nos llega a la Mancomunidad a finales de este año, pero nos llega también un escrito de la Federación Andaluza de Municipios, donde apela a la cautela, a la calma y a no aplicar un impuesto que todavía no sabíamos exactamente cuál era la cuantía, cuál era la forma y además que le compete, como ha dicho mi compañera Lucía a la Junta Andalucía, la recaudación y la reglamentación de ese impuesto”.

Perea apunta que “cuando fue a pleno en febrero de 2023 por parte del Partido Socialista expresamos esas dudas en la aplicación de impuestos y planteamos la posibilidad de que los ayuntamientos pagaran ellos mismos el impacto que suponía el impuesto en cada una de las localidades por parte de Arcgisa, en virtud del acuerdo al que se había llegado por parte de los propios alcaldes”.

“Cuando fuimos a pleno de febrero nos encontramos que ese acuerdo adoptado por los alcaldes se elimina de la propuesta de acuerdo y por tanto es el propio Partido Socialista el que pide que se quede encima de la mesa, una situación en la que hasta Landaluce expresó su conformidad”. Precisa el líder de Los Barrios que “esa fue la causa” y pide al PP “que no mientan diciendo que el Partido Socialista no lo aprobó en su día porque no quiso o porque había cuestiones electorales, porque lo único que quería el Partido Socialista era que no se repercutiera en el bolsillo de los ciudadanos”.

Asimismo, Fran Fernández también ha manifestado la preocupación existente en el PSOE de Algeciras por este “tarifazo”, que se une en este municipio a las otras subidas aprobadas por el gobierno local de Landaluce (PP), con el voto en contra de la oposición y de miles de firmas ciudadanas. Entre ellas, la “brutal” subida del IBI y las del impuesto de circulación, la plusvalía, el agua y la grúa municipal, entre otros impuestos, tasas y precios públicos. En total, un “verdadero atraco” al bolsillo de los algecireños que se va a poder ir comprobando en los sucesivos recibos, y que forma parte de un plan que el PP ocultó durante toda la campaña electoral para que no le pasara factura en las urnas. “Hay una gran diferencia entre lo que hace el PSOE cuando hay crisis, que es aprobar medidas sociales y ayudas para los más vulnerables, y lo que hace el Partido Popular, que es privatizar y subir impuestos, pero sin mejorar los servicios”, ha añadido el socialista algecireño.