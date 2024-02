Multicolor

Corrían los años 70 y 80 cuando un servidor y mis padres cruzábamos el Estrecho desde la hermana ciudad de Ceuta para pasar el día en Algeciras. Su Puerto y sus alrededores eran una vorágine de personas y negocios que se movían como hormigas alrededor del hormiguero. Era el Barrio de la Caridad, con su seña de identidad propia y señorío. Hoy solo hace falta darse un paseo para ver cómo ese ADN se va perdiendo poco a poco; el buenismo y la desidia de muchos están pavimentando el camino hacia un punto sin retorno. La cuestión es respetar y ser respetado, sin imponer sobre nuestras costumbres y tradiciones, ya que estamos en un pueblo hospitalario pero no tonto. Hay muchos vecinos que ven cómo los cimientos de este micromundo se derrumban. No es plato de buen gusto, pero la vida continúa, aunque como sentenció Confucio: "Si no se respeta lo sagrado, no se tiene nada en que fijar la conducta". He dicho.