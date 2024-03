Miércoles Santo en Los Barrios: La lluvia frustra la salida del Medinaceli

Tristeza y muchas lágrimas ayer en Los Barrios. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo (Medinaceli) y María Santísima de la Paz decidió suspender su salida prevista a las 21:00 por la lluvia.

Esta hermandad es una de las más esperadas siempre en La Villa, por eso durante toda la mañana hubo un trasiego de gente en la iglesia de San Isidro para contemplar a las imágenes fue continuo.

Tras las lágrimas y abrazos de los hermanos del primer momento, se improvisaron varios rezos y cultos. Así, se realizó una primera levantá del Cristo dedicada a uno de sus costaleros, Joselete, recientemente fallecido. La Banda de Cornetas y Tambores de Valladolid, el acompañamiento musical del Medinaceli previsto para su Estación de Penitencia, interpretó varias piezas, mientras que los costaleros levantaban al Medinaceli. Como siempre, el exorno floral, un manto de flores rojas.

Lo mismo para la Virgen de la Paz. Bellísima esta imagen cuyo exorno floral, con rosas y claveles en tonos blancos, no pasa desapercibido. La primera levantá de sus veteranos cargadores estuvo dedicado a Lucía, la camarista que por motivos de salud no pudo estar presente, sí lo hicieron las hijas y las nietas que no pudieron contener las lágrimas de emoción.

Los rezos continuaron unos minutos más con la Banda Municipal de Ronda (Málaga), que debía acompañar a la Virgen por las centro de la Villa y que finalmente no fue posible.