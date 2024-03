De Justicia para Pedro

No fue un número mas en un formulario de estadísticas. Siempre fue y seguirá siendo, para sus familiares y amigos, un ser humano bueno y noble, con más virtudes que defectos, al cual la vida después de una cadena de fallos, diagnósticos erróneos y negligencias, lo sentenciaron a muerte en el Hospital de La Línea de la Concepción. No merecía ese fin a su vida, marchó antes de tiempo, contra natura. Sus padres tuvieron que verlo irse. Aquí quedó Luisa, una madre que vive por inercia desde ese día, que no encuentra en modo alguno consuelo, pero él dejo su as en este mundo, su hermana Aurora. Empezó una lucha con un firme y leal propósito, no cejar en el empeño de buscar la justicia, contra viento y marea. La conozco, doy fe, nada la detendrá hasta que la veracidad de los hechos resurja de las tinieblas y salga a la luz. Ya lo dijo el viejo pistolero William Munny en la película Sin Perdón: "Matar a un hombre es algo despreciable. Le quitas todo lo que tiene, y todo lo que podría llegar a tener”. He dicho.