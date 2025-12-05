YoConecto: una forma sencilla y gratuita de aprender y usar la tecnología

Hoy en día, la tecnología forma parte de nuestra vida cotidiana, y aún así todos nos hemos liado alguna vez. Para mostrar esta realidad tan humana, YoConecto cuenta con un embajador muy especial: el actor y cómico Leo Harlem.

Gracias a su sentido del humor y a su cercanía, Leo Harlem se convierte en la cara visible del programa y en el impulso para que las personas mayores se animen a participar. Su figura encaja a la perfección con el objetivo del proyecto: mostrar que aprender tecnología puede ser sencillo, útil y hasta divertido.

Las entidades, asociaciones, o centros de mayores que quieran ofrecer estos cursos gratuitos en sus respectivos espacios pueden solicitarlo en yoconecto.org.

Este programa forma parte de la iniciativa Generación D impulsada por Red.es, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y estáfinanciado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

¿Cuáles son los beneficios de este programa?

YoConecto cuenta con una serie de ventajas de gran importancia para las personas que quieran participar. En primer lugar, este programa es gratuito y accesible, adaptado al nivel y las necesidades de los participantes.

Además de dirigirse al público más mayor, también está orientado a la ciudadanía en general: jóvenes,docentes, personas con discapacidad, familias, pequeñas y medianas empresas… Es decir, para aquellos que deseen aprender herramientas tecnológicas para utilizarlas a diario de una manera constante y segura.

Además, cuenta con formadores especializados que enseñan de forma sencilla y paciente, usando un lenguaje claro y sin tecnicismos. Por otro lado transmite valores fundamentales, como la cercanía, la motivación o la amabilidad y muestra la tecnología como un soporte clave para la vida cotidiana, de forma inspiradora.

¿Qué imparten en estas sesiones?

YoConecto ofrece contenidos sencillos y prácticos pensados para que las personas mayores vayan ganando habilidades digitales poco a poco. Aquí aprenden a realizar trámites tecnológicos en la Administración Electrónica, sobre banca digital y el uso correcto y saludable de Internet.

También hay sesiones dedicadas al manejo de aplicaciones para hacer videollamadas, el uso adecuado de las redes sociales, que se han convertido hoy en día en un medio de comunicación de gran importancia en la sociedad actual y otras herramientas o aplicaciones sobre salud, ocio y bienestar con las que mejorar su estilo de vida.

En YoConecto también descubren cómo gestionar sus cuentas privadas con el uso de contraseñas seguras que les ayudan a proteger sus datos personales en Internet.

Campaña Yo Conecto

Más sobre Fundación Cibervoluntarios Fundación Cibervoluntarios es una ONG española pionera en el voluntariado tecnológico. Llevan elaborando sus proyectos desde el 2001, con la intención de "eliminar la brecha digital, y ayudar a todas las personas a comprender y usar la tecnología para mejorar sus vidas". Con el transcurso del tiempo, se han convertido en una organización de prestigio internacional, y esto ha hecho que cuenten con más de 4.500 personas voluntarias y la colaboración de más de 7.000 organizaciones nacionales e internacionales.

¿Cómo puedo participar con Yo Conecto?

Para toda aquella persona que quiera participar en este programa, puede aprender a usar la tecnología pinchando en el enlace Yoconecto.org. Mientras que para las asociaciones, centros de mayores o entidades interesadas pueden solicitar cursos gratuitos en www.yoconecto.org o llamando al 674 72 76 23.