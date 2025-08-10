Soluciones energéticas para mejorar la vida de los mayores

Más de 2.000 mayores resultarán beneficiados con la puesta en marcha de la propuesta ‘Soluciones energéticas para la vida senior’, con la que Asansull ha ganado el Premio al Valor Social 2024, un reconocimiento otorgado por la Fundación Moeve a proyectos sociales que buscan mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad. En concreto, este contempla la inversión en energías renovables, a través de la instalación de placas solares fotovoltaicas en la nueva residencia para personas mayores de la asociación, pero también la organización de talleres de sensibilización y formación dirigidos a personas mayores sobre cómo optimizar el uso de la energía en sus hogares.

El planteamiento es realmente ambicioso. Se dirige, como se ha señalado antes, a un total de 2.258 individuos que reciben atención a través de diversos servicios y programas que tiene Asansull, como quienes están en residencias, los usuarios de los servicios de día y talleres de memoria de San Roque y La Línea y los de ayuda a domicilio (SAD). Además, se calcula un total de 1.294 beneficiarios indirectos: familiares, que apreciarán mejoras en el bienestar de sus seres queridos, al recibir información sobre programas de ayuda energética, que podrían aliviar los costos de energía en sus vivendas. Asimismo, llegará a 1.146 profesionales que trabajan en los diferentes servicios y programas de Asansull, debido a que se fomentará un entorno de trabajo más comprometido con la sostenibilidad.

Incluye la instalación de placas solares fotovoltaicas en la nueva residencia

Sobre su funcionamiento, el coordinador general de Asansull, Ismael Vaca, señala: “Gracias a la Fundación Moeve, a través del Premio al Valor Social 2024, tenemos una muy buena oportunidad de poner en marcha ‘Soluciones energéticas para la Vida Senior’, un proyecto que trabajamos en dos vertientes, una primera de inversión en soluciones energéticas en placas fotovoltaicas para el nuevo Centro de Atención Integral al Mayor (CAIM) ‘Gómez Ulla’, en la Línea, con la instalación de infraestructura para las energías renovables y el autoconsumo. Y, por tanto, ahí tenemos un compromiso con la eficiencia con los ODS con la agenda 2030”. Para añadir que, “por otro lado, organizamos talleres de sensibilización dirigidos a personas mayores, para que en el ámbito doméstico tengan herramientas para una mejora en la eficiencia energética en sus hogares. Y lo hemos hecho con personal voluntario corporativo de Moeve, que ha impartido estos a personas con discapacidad intelectual que, conjuntamente, han elaborado herramientas y materiales y ellos, a su vez, lo desarrollan a través de diferentes talleres a personas mayores”.

En los talleres participan personal de Moeve y personas con discapacidad intelectual

El responsable de esta entidad finaliza diciendo que “tenemos ahí un impacto claro. Hemos aliado a personal corporativo de Moeve, personas con discapacidad intelectual, empoderando y dotando de conocimiento para el desarrollo de esas herramientas de sensibilización, e impactando directamente en conocimiento y formación a personas mayores y sus familias”.

Asansull

Con 55 años recién cumplidos, Asansull es una entidad de fuerte arraigo y compromiso con el Campo de Gibraltar.

Nació como consecuencia del empuje de un grupo de madres de La Línea de la Concepción, que llevaba diariamente a sus hijos e hijas con discapacidad intelectual a un centro de Algeciras.

En1970, se constituyó oficialmente, de la mano de tres de ellas, junto a María Luisa Escribano Toledo, maestra especialista en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, cuyo esfuerzo y dedicación le llevó a recibir la Medalla de Andalucía en el año 2016.

La atención era y es su objetivo principal, así como la integración social y económica de las personas con discapacidad intelectual y/o dependientes, con calidad y calidez.

De su primera sede, asentada en el espacio que dejó la antigua cárcel linense, la asociación ha pasado a contar en la actualidad con 29 centros en la comarca, más de 4.600 personas atendidas y más de 1.180 profesionales. Dispone de centros de día, ocupacionales, residencias para personas con discapacidad intelectual y personas mayores, viviendas tuteladas, servicios de atención infantil temprana y apoyo inclusivo, un centro especial de empleo y una fundación de apoyos.

Valores como la inclusión social, la participación, la ética y la dignidad son las que acompañan al día a día de esta organización, que ha sentido desde sus inicios el apoyo de las familias y personas usuarias, el compromiso de sus profesionales, la sensibilidad de su voluntariado, el respaldo de las administraciones y la complicidad de la sociedad campogibraltareña.