“Fleboterapia regenerativa: la técnica pionera que elimina las varices sin pasar por quirófano”

Clínicas Revitae proporciona en Jerez no solo una completa oferta de medicina estética avanzada y cirugía estética, sino que también está especializada en un tratamiento innovador para la curación de las varices: la fleboterapia regenerativa. Su directora, May Wilson, habla en esta entrevista sobre diversos aspectos de este centro y sobre la técnica antes mencionada, que regenera las paredes venosas sin necesidad de cirugía, proporcionando a los pacientes unos resultados altamente satisfactorios.

Pregunta.–¿Cuál es la filosofía y misión de la clínica en Jerez de la Frontera?

Respuesta.–Nuestra misión es ofrecer tratamientos médicos regenerativos, médicos estéticos y de bienestar con la máxima seguridad, innovación y cercanía. Queremos que cada paciente se sienta acompañado y confíe en que está en manos expertas.

P.–¿Y qué diferencia este centro de otros en la provincia de Cádiz?

R.–Nos diferenciamos por la combinación de tecnología avanzada, profesionales altamente cualificados y un enfoque integral, que une salud, estética y bienestar.

P.–¿Qué importancia le dan a la innovación y a la formación continua en el sector médico-estético?

R.–Resulta fundamental. Apostamos por técnicas pioneras y formación constante para garantizar resultados seguros y eficaces.

La fleboterapia regenerativa del doctor Oyola

P.–Clínicas Revitae es pionera en la fleboterapia regenerativa, un tratamiento que cura la hipertensión venosa sin eliminar venas y sin mutila el sistema venoso. ¿En qué consiste y qué la hace distinto?

R.–Es un tratamiento médico que regenera las paredes venosas mediante microinyecciones, sin necesidad de cirugía, esclerosarlas con microespuma ni láser. Se centra en la causa del problema, no solo en la estética.

P.–¿Qué beneficios aporta en comparación con técnicas tradicionales? Y ¿Qué tipo de pacientes son candidatos ideales para este tratamiento?

–La fleboterapia regenerativa es mínimamente invasiva, no requiere baja laboral, mejora la circulación y previene la evolución de la enfermedad venosa respetando el circuito venoso. Por otro lado, está dirigida a personas con insuficiencia venosa, varices visibles o síntomas como pesadez y cansancio en las piernas. No obstante, es imporante saber que cualquier persona tiene a su disposición una cita de valoración completamente gratuita y sin compromiso.

Parte del equipo de este centro. / miguel ángel gonzález

P.–¿Cuáles son los resultados más destacados que han observado en la clínica?

R.–Los pacientes recuperan calidad de vida, sienten como disminuyen los síntomas y mejoran notablemente el aspecto estético de sus piernas.

R.Las personas interesadas pueden acceder a la página web de Clínicas Revitae (clinicasrevitae.com) y consultar casos reales, donde aparecen el antes y el después de este tratamiento de varices.

P.–¿Qué papel juega el doctor Oyola en el desarrollo y aplicación de esta técnica?

R.–El doctor Oyola es pionero en España en fleboterapia regenerativa y aporta su experiencia y rigor a cada tratamiento, siendo el director médico de Clínicas Revitae.

P.–¿Es un tratamiento seguro? ¿Qué respaldo científico tiene?

R.–Sí, cuenta con estudios clínicos y aval internacional. Es una técnica reconocida y aplicada sólo en Clínicas Revitae.

Experiencia del paciente

P.–¿Cómo es el proceso desde la primera consulta hasta el seguimiento posterior?

R.–Comienza con una valoración completa, se planifica el tratamiento personalizado y se realiza un seguimiento para garantizar resultados duraderos.

P.–¿Qué nivel de satisfacción muestran los pacientes tras recibir fleboterapia regenerativa y qué impacto tiene en su calidad de vida?

R.Muy alto. La mayoría destaca la mejora en síntomas y la confianza que les da un tratamiento tan seguro como este.

R.Respecto a su impacto en su calidad de vida, es importante señalar que les devuelve movilidad, energía y tranquilidad, al saber que están tratando la raíz del problema.