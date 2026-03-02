Armas Trasmediterránea refuerza su conexión entre Algeciras y Ceuta con cinco rotaciones diarias

Esta compañía reafirma su compromiso con la movilidad entre estas dos ciudades.

El Grupo Armas Trasmediterránea refuerza su operativa en la ruta que conecta las ciudades de Algeciras y Ceuta con una ampliación a cinco rotaciones diarias en cada sentido hasta el próximo 20 de marzo de 2026. El refuerzo se llevará a cabo a través del ferry Villa de Agaete, con el objetivo de incrementar la capacidad y ofrecer mayor flexibilidad a los pasajeros.

Con esta ampliación en la línea, la naviera programará salidas diarias desde Algeciras a las 07:50, 11:30, 15:00, 18:00 y 21:00 horas, mientras que desde Ceuta las salidas estarán fijadas a las 09:30, 13:45, 16:30, 19:30 y 22:30 horas.

El incremento de frecuencias permitirá mejorar la conectividad entre ambas orillas del Estrecho y facilitar los desplazamientos tanto por motivos laborales como personales, así como las escapadas de fin de semana.

Además, con motivo de la celebración de la prueba deportiva Cuna de la Legión, la naviera ajustará su programación el sábado 7 de marzo, adelantando su primera salida desde el puerto de Algeciras a las 06:45 horas, para que los participantes puedan llegar con tiempo suficiente a Ceuta, recoger su dorsal y participar en la prueba.

A partir del 21 de marzo, la programación volverá a cuatro rotaciones, excepto los viernes que se llevarán a cabo cinco rotaciones.

Con este refuerzo, Armas Trasmediterránea reafirma su compromiso con la movilidad entre Algeciras y Ceuta, así como con los eventos que forman parte del calendario cultural y deportivo de ambos territorios, adaptando su servicio a las necesidades que tienen los clientes.