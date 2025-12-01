Andalucía Sin Deuda inaugura oficina en Sevilla

Andalucía Sin Deuda abre oficina en Sevilla y da un paso adelante en su compromiso de ofrecer una atención más cercana y accesible a quienes buscan una salida real a situaciones de sobreendeudamiento mediante la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. La nueva sede, primera en Andalucía, se ubica en la Plaza de Villasís 2. Además sus expertos ofrecen asesoramiento personalizado online para la cancelación de deudas en cualquier punto de España.

La nueva oficina se suma a los centros que el grupo Sin Deuda Group, al que pertenece Andalucía Sin Deuda, tiene en Madrid, Valencia y Canarias. Su apertura supone un paso más en la consolidación de su modelo de asesoramiento personalizado, que la convierte en una empresa de referencia a nivel nacional, con más de 90 millones de euros en deudas canceladas desde su fundación.

Andalucía Sin Deuda ya canceló 90 millones para personas insolventes.

La gestión de la cancelación de deuda mediante la Ley de Segunda Oportunidad se lleva a cabo por un equipo especializado y combina valoración inicial, coordinación por teléfono o videollamada, envío seguro de documentación, ya que el procedimiento requiere de la presentación de información concreta de cada caso y firma remota cuando corresponde.

Desde el departamento jurídico de Andalucía Sin Deuda destacan que la cercanía es clave para que más personas puedan informarse, iniciar su trámite y dar el paso hacia la tranquilidad financiera: “La apertura de nuestro nuevo centro de atención en Sevilla refuerza nuestro objetivo de acompañar de manera ágil y empática, resolviendo dudas y gestionando cada detalle del proceso para que la Ley de Segunda Oportunidad sea una vía efectiva y al alcance de todos”.

Simplificar y hacer accesible la Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de la Segunda Oportunidad, aprobada en España en 2015, es una normativa que permite a particulares y autónomos en situación de insolvencia solicitar la cancelación de sus deudas mediante un procedimiento judicial. Es una herramienta que busca dar una “segunda oportunidad” para quienes no pueden asumir el pago de sus deudas ofreciéndoles empezar desde cero sin la presión de los acreedores.

Entre los requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad se encuentra demostrar que el solicitante ha actuado de buena fe y presentar un procedimiento judicial en el que se decidirá la exoneración de las deudas.

Según explica el abogado de Andalucía Sin Deuda, Samuel Díaz, “el proceso comienza con un análisis detallado de la situación económica y la planificación de la estrategia más adecuada. Después, se solicita la documentación necesaria para el expediente y, una vez revisada, se prepara la solicitud de concurso”. Cuando la solicitud es admitida a trámite, se abre el concurso de acreedores siempre con un mismo objetivo: lograr la Exoneración del Pasivo Insatisfecho, es decir, la cancelación total de las deudas.

Una vez finalizado el procedimiento judicial, el equipo de Andalucía Sin Deuda se encarga también de las gestiones posteriores, como la eliminación de datos en entidades bancarias y en ficheros de morosidad, como ASNEF.