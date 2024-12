La primera temporada de la Balona en Segunda, a vista de cromos

Una decena de cromos de la primera plantilla de la Real Balompédica Linense que en la temporada 1949-50 debutó en Segunda división ha viajado en el tiempo. Setenta y cinco años después estas estampas impresas por la editorial Bruguera han llegado a manos de un conocido coleccionista catalán, Miguel López, quien no ha dudado en sacarlos a la venta. Apenas han permanecido 24 horas en la red. Diez nombres ilustres que disfrutaron de una de las mejores (sería más correcto decir la mejor) de la centenaria historia del conjunto de La Línea.

El 19 de junio de 1949, bajo la presidencia de Antonio Belizón y después de derrotar 2-0al Real Mallorca en el añorado San Bernardo, la Balona festejaba festeja su primer y único ascenso a la Segunda. Un salto que se produjo desde la Tercera división, porque por aquel entonces no existían categorías intermedias. Los dos conjuntos lograban el salto de categoría con ese resultado, pero Badalona y Cartagena (los otros integrantes del grupo en esa liguilla) se beneficiaban más tarde de la reestructuración de la segunda categoría del balompié nacional.

La campaña 1949-50 fue su primera en la categoría de plata, en la que compitió en uno de sus grupos, con Atlético Tetuán, Albacete, Castellón, Elche, Alcoyano, Córdoba, Real Murcia, UD Salamanca, Hércules, Granada… entre otros. Apenas unos cuantos balonos pueden recordar aquella efeméride, que se prolongo durante seis años.

Sin embargo, un reconocido coleccionista de cromos de todo tipo, Miguel Gil, residente en Girona, ha brindado la oportunidad a un seguidor albinegro de hacerse con una decena de cromos con el rostro de aquellos futbolistas que disfrutaron -e hicieron disfrutar- del estreno de la Balona en el segundo peldaño del fútbol nacional.

Editorial Bruguera

Portada del álbum 'Campeones' de Primera división de la editorial Bruguera

El antecesor de esos superconocidos en la actualidad cromos de Panini -que comenzaron a aparecer con el Mundial de 1970- fue la Editorial Bruguera, que ponía a la venta un álbum denominado Campeones, que algunas veces (no siempre) tenía, como ha sucedido esta misma temporada, su edición de Segunda división. Fue el caso de la campaña 1949-50.

Por aquel entonces alguien debió guardar, sabe Dios dónde, una decena de cromos de jugadores del elenco albinegro, que nunca fueron depositados en el álbum. Eran los de García Ojeda, Vicente Vázquez, Vicente Martínez, Arcadio Virgili, Juan Ayala, Julián García, Salvador Gallardo, Fernando Otero, Manuel Mesa Flores y Alfredo Duarte (El Chino).

Los diez cromos vendido por Miguel Gil

No aparecen por sitio alguno, o al manos no hay constancia de ellos, las láminas que se entiende que deberían haber llevado los nombres de José Gallardo, Bassilio, Hurtado, Félix, Terán II, Muñoz o Rufo, entre otros.

Es complicado, por no decir imposible, saber qué caminos ha seguido esas diez estampas que sí están localizadas durante los últimos setenta y cinco años. Lo cierto es que muy recientemente llegó a manos, como parte de lote, a manos de Miguel Gil, un acreditado coleccionista al que le interesan mucho más las recreaciones de guerras, cines y actores de otro tiempo que las del balompié, ya sea actual o añejo.

“Si soy sincero, cuando llegaron a mis manos no sabía muy bien ni de donde era el equipo, porque el fútbol es algo que me es ajeno”, narra. “Sé que forma parte de una colección de Bruguera, que se llamaba Campeones, que faltan algunos de la colección y como hago con tantos, los puse a la venta sin intención de obtener un beneficio exagerado; más bien con el propósito de que alguien para quien pudiese tener un significado especial pudiese tenerlo y guardarlo".

Dicho y hecho. A través de la plataforma todocolección sacó a la venta los cromos a un precio que se puede considerar simbólico. Y algún linense avispado no tardó en dar con ellos y adquirirlos. “No, del Linense ya no me queda nada más”, sentencia Miguel Gil al ser preguntado por la posibilidad de localidad otra reliquia albinegra. Su oferta incluye más bien grabados de la historia sagrada, Mickey Mouse… “Algunos incluso llevan nombres de empresas de comestibles por detrás”, puntualiza.