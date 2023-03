Rafa Escobar: "Estoy contento por la imagen y el trabajo del equipo"

El entrenador de la Balona, Rafa Escobar, valoró el trabajo realizado por su equipo en el empate logrado ante el Deportivo de La Coruña. "Fue un partido competido, con dos equipos con un trabajo táctico bastante importante. La Balona hizo una primera parte de mucho nivel en todos los aspectos, en concentración, en juego y en maniatar los puntos fuertes del contrario. Merecimos irnos por delante en el marcador, con varias opciones bastante claras. En la segunda parte se niveló mucho más el partido. Creía que ellos iban a arriesgar algo más con el paso de los minutos, pero no fue así y al final se conformaron por el punto obtenido. En esos 10 últimos minutos intentamos no cometer errores, no perder lo que habíamos conseguido y estoy contento por la imagen y el trabajo del equipo", explicó.

El técnico albinegro vio así la segunda parte: "El rival también juega, habrá tomado nota del comportamiento y de cómo estuvimos en la primera parte, cuando circulamos bien la pelota y llevamos el balón a donde los jugadores podían hacer daño. En la segunda parte ellos estuvieron tácticamente bien. Intentamos seguir lo de la primera parte pero no tuvimos esa clarividencia que tuvimos en la primera parte".

"El equipo llevó a la práctica todo lo que preparamos durante la semana. Nosotros tenemos muchas virtudes. El equipo ya sabe leer bien los partidos. La primera parte es de un nivel altísimo teniendo en cuenta el rival que había enfrente. En la segunda intentamos hacer daño por los costados, sobre todo por la zona de Omar y Koroma, pero no tuvimos esa limpieza a la hora se sacar el balón desde atrás. Ellos también corrigieron los errores de la primera parte", observó Escobar. Sobre la lesión que dejó a Alberto Varo en el banquillo y que dio la oportunidad a De la Calzada, indicó. "Varo tiene una microrrotura en la rodilla. Hay que verlo y vamos a ir con cuidado. Ahora hay que darle toda la confianza a De la Calzada, que creo que ha hecho un buen partido. Estuvo concentrado y metido en el encuentro. La que tuvo que parar a Lucas Pérez lo hizo fenomenal. Estuvo con confianza".