Fran Alcoy: "El Águilas hizo méritos y tuvo ocasiones para lograr la victoria"

Fran Alcoy, entrenador del Águilas FC, sostuvo tras el empate sin goles que su equipo cosechó con la Real Balompédica Linense en duelo de la duodécima jornada del grupo IV de la Segunda Federación que su equipo "hizo méritos y disfrutó de ocasiones” para hacerse con la victoria, pero que le faltó “acierto” de cara a gol. Alcoy, al contrario de lo que valora el entrenador albinegro Javi Moreno, entiende que de cara a la clasificación este punto “supone poco”.

“Otro empate y van siete”, dijo el míster. “Es el mismo partido que los anteriores que jugamos en casa y empatamos; controlamos el juego, dominamos, fuimos superiores, tuvimos ocasiones pero nos faltó el acierto de marcar, ese acierto que no tenemos y que el fútbol no nos ayuda en nada. Hay que marcar goles y si no lo haces, no ganas”.

Preguntado por si el duelo había estado presidido por el respeto entre dos equipos condicionados por la clasificación, el míster del Águilas replicó: “Nosotros salimos a ganar y tuvimos muchas llegadas en las que nos faltó el último pase y muchas ocasiones, mientras que ellos tuvieron una, de Harper, que pudo hacer gol, pero nada más”.

“No creo que saliésemos con excesivo respeto al rival, formamos con dos puntas, a ganar”, insistió. “Tuvimos ocasiones, cinco o seis, muy claras y en esta categoría yo veo partidos que se ganan con nada, con un gol de portero directo”, dijo en referencia al conseguido por el meta del Estepona, Liceras, que con un saque largo que se envenenó le dio el triunfo la pasada semana a su equipo sobre el Recreativo de Granada.

“Nos faltó el acierto, como siempre, eso está más que claro y también nos faltó que el fútbol nos ayude y que esa última oportunidad tan clara entre”, sostuvo con vehemencia. “Es preferible jugar peor y ganar, como ante el Cádiz Mirandilla"

“Es verdad que los últimos quince minutos, al ver que no consguía ponerse por delante en el marcador, el equipo se precipitó un poco, pero los jugadores corrieron, trabajaron... no se les puede hacer un solo reproche en ese apartado”, comentó.

“Si se hace una valoración conjunta de los noventa minutos, el Águilas debería haber ganado, reunió méritos y ocasiones para hacerlo, pero no lo consiguió porque esto es gol y el gol no está con nosotros ahora mismo”, recalcó.

“De cara a la clasificación este punto supone poco, vamos a ver si el partido del miércoles, que es muy importante”, en referencia al aplazado que su equipo disputará en Orihuela, “sumamos y mejoramos en la clasificación”.