Rafael Escobar: "Si jugamos tres días más, tampoco empatamos"

"Si hubiésemos estado jugando tres días más no hubiésemos empatado porque no era nuestro partido". Así de decepcionado se mostró el entrenador de la Balona, Rafa Escobar, tras la derrota de su equipo frente a un Linares al que le "regaló 45 minutos". "No entramos bien, en los diez primeros minutos ya se veía al equipo frío, desangelado, algo incomprensible pero era así", explicó.

"Por una serie de circunstancias nos metimos en el descanso con el cero a dos, con un jugador menos, había que darle la vuelta al marcador, meterse de nuevo en el partido y lo intentamos por todos los medios. La pena es que era de estos días en que aunque hubiésemos seguido jugando, no le hubiésemos dado la vuelta al marcador, a pesar de que lo mereciéramos", manifestó Escobar.

El técnico albinegro entiende que "sin hacer nada" el adversario se encontró con 0-3 "en una jugada fortuita". "Cuando hicimos los cambios y entraron en juego Koroma y Fekir el partido cambió por completo", relató. "Metimos dos laterales muy ofensivos como Joao y Guti para darle profundidad y verticalidad al juego" y funcionó.

"Estaba convencido de que si metíamos el primero, el segundo iba a caer rápido y el tercero lo iba a meter la afición. Lo tuvimos, pero no era nuestro día y el Linares hizo un buen partido", resumió.

Escobar eludió personalizar en algún jugador. "Nuestra debilidad es que no entramos al partido, pero también es verdad que en ningún momento especulamos e hicimos un derroche físico tremendo", continuó.

La Balona hizo "todo" lo que el entrenador y sus futbolistas hablaron en el descanso, "que no se notara la inferioridad, presionarles arriba y así la segunda parte ha salido perfecta, excepto por no haber intentando empatar antes".